हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोE20 पेट्रोल से इंजन खराब होगा या नहीं? वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर देगी यह खबर

E20 पेट्रोल से इंजन खराब होगा या नहीं? वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर देगी यह खबर

E20 Petrol: E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों में कई सवाल हैं. जानकारी के अनुसार केवल E20 इस्तेमाल करने से इंजन खराब होने पर इंश्योरेंस क्लेम अपने आप खारिज नहीं होगा.

Reported By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

E20 Petrol: देशभर में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर ईंधन आयात कम करने और प्रदूषण घटाने की दिशा में काम कर रही है. लेकिन इसके साथ ही लाखों वाहन मालिकों के मन में एक बड़ा सवाल भी है. क्या E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंजन खराब हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है. खासकर पुराने वाहन मालिकों के बीच इसको लेकर काफी भ्रम देखने को मिलता है. हाल ही में इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिसने कई लोगों की चिंता कम कर दी है. 

जानकारी के अनुसार केवल E20 पेट्रोल भरवाने की वजह से इंश्योरेंस क्लेम अपने आप खारिज नहीं किया जाएगा. यानी E20 ईंधन का इस्तेमाल करना क्लेम रिजेक्ट होने का सीधा कारण नहीं माना जाएगा. हालांकि वाहन मालिकों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

E20 पेट्रोल और इंजन को लेकर क्या कहती है नई जानकारी?

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है. नई पीढ़ी के कई वाहन पहले से ही E20 अनुकूल तकनीक के साथ बाजार में आ रहे हैं. वहीं कुछ पुराने वाहनों को लेकर लोगों के मन में चिंता बनी हुई है. हाल ही में ICICI Lombard की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केवल E20 पेट्रोल के उपयोग को इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जाएगा. यदि वाहन में कोई समस्या आती है तो उसका आकलन सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. 

इसका मतलब यह है कि हर मामले को उसकी वास्तविक स्थिति के आधार पर देखा जाएगा. हालांकि यदि किसी वाहन में निर्माता कंपनी द्वारा सुझाए गए ईंधन नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया जाता है या किसी अन्य तकनीकी कारण से नुकसान हुआ है, तो जांच के बाद अलग फैसला लिया जा सकता है. इसलिए वाहन मालिकों को हमेशा वाहन निर्माता की सलाह का पालन करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: SUV खरीदने की सोच रहे हैं? अगले 2 महीनों में आ रही हैं 6 नई दमदार गाड़ियां

वाहन मालिकों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपका वाहन E20 अनुकूल है तो E20 पेट्रोल के उपयोग को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. वहीं पुराने वाहन मालिकों को अपनी कार या बाइक की यूजर मैन्युअल में दिए गए निर्देश जरूर देखने चाहिए. नियमित सर्विसिंग, सही गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग और समय पर मेंटेनेंस इंजन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं. इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर दुर्घटना या नुकसान के कारणों की जांच करती हैं और केवल ईंधन के आधार पर क्लेम पर फैसला नहीं करतीं. 

यही वजह है कि E20 पेट्रोल को लेकर फैली कई गलतफहमियां अब धीरे-धीरे दूर हो रही हैं. सरकार भी एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और वाहन निर्माता कंपनियां अपनी नई गाड़ियों को इसके अनुरूप तैयार कर रही हैं. ऐसे में वाहन मालिकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपने वाहन की तकनीकी क्षमता को समझें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करें. इससे इंजन की सुरक्षा भी बनी रहेगी और किसी संभावित विवाद से भी बचा जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: टर्बो इंजन वाली कार का पिकअप बढ़ाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ड्राइविंग होगी और मजेदार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Car Insurance E20 Petrol Ethanol Blended Fuel Engine Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
E20 पेट्रोल से इंजन खराब होगा या नहीं? वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर देगी यह खबर
E20 पेट्रोल से इंजन खराब होगा या नहीं? वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर देगी यह खबर
ऑटो
टर्बो इंजन वाली कार का पिकअप बढ़ाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ड्राइविंग होगी और मजेदार
टर्बो इंजन वाली कार का पिकअप बढ़ाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ड्राइविंग होगी और मजेदार
ऑटो
SUV खरीदने की सोच रहे हैं? अगले 2 महीनों में आ रही हैं 6 नई दमदार गाड़ियां
SUV खरीदने की सोच रहे हैं? अगले 2 महीनों में आ रही हैं 6 नई दमदार गाड़ियां
ऑटो
New Car Testing: शोरूम में बिकने से पहले नई गाड़ी कितनी बार टेस्ट की जाती है, जानें क्या-क्या चेक होता है? 
शोरूम में बिकने से पहले नई गाड़ी कितनी बार टेस्ट की जाती है, जानें क्या-क्या चेक होता है? 
Advertisement

वीडियोज

Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
पंजाब
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget