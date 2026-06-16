Water in Car or Bike Fuel Tank: कई लोग मानते हैं कि कार और बाइक की लंबी उम्र सिर्फ सर्विस करने से सही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है. कार और बाइक के फ्यूल सिस्टम की सही देखभाल पर भी इसकी लंबी उम्र निर्भर करती है. कई बार बारिश, नमी या खराब क्वालिटी के फ्यूल की वजह से पेट्रोल टैंक में पानी पहुंच जाता है. शुरुआत में यह समस्या मामूली लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह पानी फ्यूल पंप में इंजेक्टर और इंजन तक पहुंच कर बड़ी खराबी की वजह बन सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में अपनी पानी जाने से इंजन क्यों खराब हो जाता है और इससे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है.

पेट्रोल टैंक में कैसे पहुंच जाता है पानी?

बारिश के मौसम में खराब या ढीले फ्यूल कैप, टैंक के वेंट या जलभराव की स्थिति और टैंक के अंदर बनने वाली नमी की वजह से पानी फ्यूल टैंक तक पहुंच जाता है. कई बार खराब क्वालिटी के पेट्रोल या लंबे समय तक खड़ी रहने वाली गाड़ियों में भी टैंक के अंदर पानी जमा हो जाता है. वहीं पानी और पेट्रोल आपस में नहीं मिलते, पानी पेट्रोल से भरा होता है इसलिए वह टैंक की निचले हिस्से में जमा हो जाता है. जब गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो फ्यूल पंप पेट्रोल के साथ इस पानी को खींचकर फ्यूल लाइन और इंजेक्टर तक पहुंचा देता है.

इंजन तक पानी पहुंचने पर क्यों होती है दिक्कत?

इंजन के अंदर पेट्रोल जलकर ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन पानी जलता नहीं है. जब पानी कंबशन चैंबर तक पहुंचता है, तो एयर फ्यूल मिश्रण का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे इंजन मिस फायर करने लगता है, पिकअप कम हो जाती है, गाड़ी झटके देने लगती है और कई बार बीच रास्ते में भी बंद हो सकती है.

फ्यूल पाइप और इंजेक्टर को कैसे होता है नुकसान?

पानी की मौजूदगी से फ्यूल पंप इंजेक्टर और फ्यूल लाइन में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. लंबे समय तक पानी रहने पर धातु के पार्ट्स खराब होने लगते हैं और फ्यूल सप्लाई सिस्टम की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है. डीजल इंजन में यह समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि वहां पानी, बैक्टीरिया और फंगस के विकास को भी बढ़ावा देता है.

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टैंक में पानी चला जाए तो सबसे पहले क्या करें?

अगर आपको शक है कि आपकी कार या बाइक के टैंक में पानी पहुंच गया है, तो बार-बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश न करें. सबसे पहले फ्यूल टैंक खाली करवाए, फ्यूल सिस्टम की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर टैंक की पूरी सफाई करवाएं. इसके बाद ही नया और साफ फ्यूल डलवाए. समय पर उठाया गया यह कदम आपको बड़े नुकसान और भारी रिपेयर से भी बचा सकता है.

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