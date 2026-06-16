हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोWater in Car or Bike Fuel Tank: बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में पानी जाने से क्यों खराब हो जाता है इंजन, क्या-क्या दिक्कत आती है?

Water in Car or Bike Fuel Tank: बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में पानी जाने से क्यों खराब हो जाता है इंजन, क्या-क्या दिक्कत आती है?

कार और बाइक के फ्यूल सिस्टम की सही देखभाल पर भी इसकी लंबी उम्र निर्भर करती है. कई बार बारिश, नमी या खराब क्वालिटी के फ्यूल की वजह से पेट्रोल टैंक में पानी पहुंच जाता है.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Jun 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources

Water in Car or Bike Fuel Tank: कई लोग मानते हैं कि कार और बाइक की लंबी उम्र सिर्फ सर्विस करने से सही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है. कार और बाइक के फ्यूल सिस्टम की सही देखभाल पर भी इसकी लंबी उम्र निर्भर करती है. कई बार बारिश, नमी या खराब क्वालिटी के फ्यूल की वजह से पेट्रोल टैंक में पानी पहुंच जाता है. शुरुआत में यह समस्या मामूली लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह पानी फ्यूल पंप में इंजेक्टर और इंजन तक पहुंच कर बड़ी खराबी की वजह बन सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में अपनी पानी जाने से इंजन क्यों खराब हो जाता है और इससे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है. 

पेट्रोल टैंक में कैसे पहुंच जाता है पानी? 

बारिश के मौसम में खराब या ढीले फ्यूल कैप, टैंक के वेंट या जलभराव की स्थिति और टैंक के अंदर बनने वाली नमी की वजह से पानी फ्यूल टैंक तक पहुंच जाता है. कई बार खराब क्वालिटी के पेट्रोल या लंबे समय तक खड़ी रहने वाली गाड़ियों में भी टैंक के अंदर पानी जमा हो जाता है. वहीं पानी और पेट्रोल आपस में नहीं मिलते, पानी पेट्रोल से भरा होता है इसलिए वह टैंक की निचले हिस्से में जमा हो जाता है. जब गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो फ्यूल पंप पेट्रोल के साथ इस पानी को खींचकर फ्यूल लाइन और इंजेक्टर तक पहुंचा देता है. 

इंजन तक पानी पहुंचने पर क्यों होती है दिक्कत? 

इंजन के अंदर पेट्रोल जलकर ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन पानी जलता नहीं है. जब पानी कंबशन चैंबर तक पहुंचता है, तो एयर फ्यूल मिश्रण का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे इंजन मिस फायर करने लगता है, पिकअप कम हो जाती है, गाड़ी झटके देने लगती है और कई बार बीच रास्ते में भी बंद हो सकती है. 

फ्यूल पाइप और इंजेक्टर को कैसे होता है नुकसान? 

पानी की मौजूदगी से फ्यूल पंप इंजेक्टर और फ्यूल लाइन में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. लंबे समय तक पानी रहने पर धातु के पार्ट्स खराब होने लगते हैं और फ्यूल सप्लाई सिस्टम की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है. डीजल इंजन में यह समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि वहां पानी, बैक्टीरिया और फंगस के विकास को भी बढ़ावा देता है. 

ये भी पढ़ें-Car Manufacturing Date Check: क्या शोरूम में खड़ी नई कार वाकई नई होती है, कैसे पता करें उसकी असल उम्र?

टैंक में पानी चला जाए तो सबसे पहले क्या करें? 

अगर आपको शक है कि आपकी कार या बाइक के टैंक में पानी पहुंच गया है, तो बार-बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश न करें. सबसे पहले फ्यूल टैंक खाली करवाए, फ्यूल सिस्टम की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर टैंक की पूरी सफाई करवाएं. इसके बाद ही नया और साफ फ्यूल डलवाए. समय पर उठाया गया यह कदम आपको बड़े नुकसान और भारी रिपेयर से भी बचा सकता है.

ये भी पढ़ें-रिजर्व में लगने से पहले बाइक झटका क्यों मारती है? जान लीजिए जवाब 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Engine Damage Water In Fuel Tank Water In Petrol Tank Fuel System Problem Water In Car Fuel Tank Water In Bike Fuel Tank
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Water in Car or Bike Fuel Tank: बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में पानी जाने से क्यों खराब हो जाता है इंजन, क्या-क्या दिक्कत आती है?
बाइक या कार के पेट्रोल टैंक में पानी जाने से क्यों खराब हो जाता है इंजन, क्या-क्या दिक्कत आती है?
ऑटो
Car Care: पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 
पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 
ऑटो
क्या शोरूम में खड़ी नई कार वाकई नई होती है, कैसे पता करें उसकी असल उम्र?
क्या शोरूम में खड़ी नई कार वाकई नई होती है, कैसे पता करें उसकी असल उम्र?
ऑटो
ये हैं भारत की सबसे लो मेंटिनेंस कारें, 2000 से 2500 रुपये में हो जाता है पूरा काम
ये हैं भारत की सबसे लो मेंटिनेंस कारें, 2000 से 2500 रुपये में हो जाता है पूरा काम
Advertisement

वीडियोज

PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'
खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
स्पोर्ट्स
‘भारत के एक गांव के लड़के से और क्या उम्मीद?’ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई टीम से लड़ाई पर किसने दिया विवादित बयान
‘भारत के एक गांव के लड़के से और क्या उम्मीद?’ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई टीम से लड़ाई पर किसने दिया विवादित बयान
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
इंडिया
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: माइक्रोप्लास्टिक के कारण पुरुषों और महिलाओं में बढ़ रहा बांझपन का खतरा, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
माइक्रोप्लास्टिक के कारण पुरुषों और महिलाओं में बढ़ रहा बांझपन का खतरा, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget