Gen Z की पसंद बनीं ये 5 Cars, कीमत 10 लाख से कम

इन दिनों भारत में एक शब्द का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है और वह है Gen Z. जिसका मतलब है आजकल की युवा पीढ़ी. आज हम इस खबर में बात करेंगे कि, Gen Z को ऑटोमोबाइल मार्केट में कौन से गाड़ियां पसंद हैं. आज कल के युवा अब केवल माइलेज ही नहीं देखते हैं बल्कि युवाओं को ऐसी कारें चाहिए जो स्पोर्टी दिखें, स्टाइलिश और हाई-टेक फीचर्स जैसे टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, सनरूफ और बेहतरीन सेफ्टी से लैस हों.

बता दें कि, अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है और आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो लुक्स और टेक्नोलॉजी दोनों में नंबर-1 हो तो इन दिनों यह 5 कारें युवाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं. चलिए जानतें हैं इनके बारें में.

पहले स्थान है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

बता दें कि, मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स कूपे-एसयूवी अपने अनोखे और स्पोर्टी डिजाइन की वजह से युवाओं के बीच खूब ट्रेंड कर रही है. फ्रोंक्स का मस्कुलर फ्रंट लुक, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और स्लोपिंग रूफलाइन इसे बेहद प्रीमियम अहसास देते हैं.

इस कार में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.50 लाख रुपये से शुरू होती है जो बजट में स्टाइल चाहने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है.

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टाटा पंच बन रही युवाओं की पसंद

वहीं, सुरक्षा और दमदार एसयूवी स्टाइल पसंद करने वाले Gen Z खरीदारों के लिए टाटा पंच सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह माइक्रो-एसयूवी अपने मजबूत सस्पेंशन, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती है.

इसमें हाल ही में कई नए डिजिटल फीचर्स जोड़े गए हैं. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ और बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम इसे कम कीमत में एक परफेक्ट एडवेंचर-रेडी कार बनाते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.13 लाख रुपये है.

हुंडई i20 भी है रेस में

जबकि तीसरे नंबर पर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में हुंडई i20 लंबे समय से युवाओं की फेवरेट कार रही है. इसका शार्प एयरोडायनामिक डिजाइन, स्पोर्टी एलॉय व्हील्स और ब्लैक-आउट ग्रिल इसे रोड पर अलग पहचान देते हैं.

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें बोस का 7-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्ब्रिएंट लाइटिंग, बड़ा टचस्क्रीन और वायरलेस चार्जर मिलता है. जो म्यूजिक और टेक-लवर युवाओं को बहुत आकर्षित करता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.04 लाख रुपये से शुरू होती है.

महिंद्रा XUV 3XO है चौथे स्थान पर

आपको बता दें कि, महिंद्रा की यह कॉम्पैक्ट एसयूवी अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन और सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के लिए Gen Z को बेहद पसंद आ रही है. इसमें मिलने वाला सेगमेंट का पहला पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच की डुअल स्क्रीन और लेवल-2 ADAS सेफ्टी फीचर्स इसे इस बजट की सबसे एडवांस्ड कार बनाते हैं. जो युवा स्पोर्टी परफॉर्मेंस और रोबोटिक लुक्स पसंद करते हैं उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत 7.49 लाख रुपये है.

किआ सोनेट भी है युवाओं को पसंद

जानकारी के लिए बता दें कि, किआ सोनेट अपने मस्कुलर लुक्स और केबिन के टेक-फीचर्स की वजह से युवाओं की विशलिस्ट में हमेशा ऊपर रहती है. सोनेट का वाइल्ड-बाय-डिजाइन थीम, क्राउन ज्वेल एलईडी हेडलाइट्स और स्पोर्टी GT-Line/X-Line ऑप्शंस Gen Z को अपनी तरफ खींचते हैं.

कार के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइव मोड्स, सनरूफ और एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं मिलती हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग को मजेदार बनाती हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है.

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