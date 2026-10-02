क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?

नई कार खरीदते समय ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब कार एक जैसी दिखती है, तो डीजल वाली पेट्रोल से महंगी क्यों है. शोरूम में एक ही मॉडल के दो वेरिएंट खड़े होते हैं, लेकिन डीजल का दाम काफी ऊपर निकल जाता है. कई लोग इसे कंपनी का मुनाफा समझ लेते हैं, पर असली वजह इंजन की बनावट और सरकार के सख्त नियम हैं.

डीजल इंजन को ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है, इसलिए उसमें मजबूत पुर्जे लगते हैं. धुआं कम करने के लिए अलग सिस्टम भी जोड़ने पड़ते हैं. इस फर्क को समझना सही कार चुनने के लिए बहुत जरूरी है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कंपनी किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है और क्या यह पैसा वसूल हो पाता है.



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डीजल वेरिएंट कितना महंगा पड़ता है?

आम तौर पर एक ही कार का डीजल वेरिएंट पेट्रोल से 1 लाख से 3 लाख रुपये तक महंगा मिलता है. यह फर्क मॉडल, वेरिएंट और गियरबॉक्स के हिसाब से बदलता रहता है. यानी खरीदते वक्त ही आपको काफी ज्यादा रकम देनी पड़ती है. यह रकम मुख्य रूप से इंजन के पुर्जों और धुआं रोकने वाले सिस्टम पर खर्च होती है.

मजबूत इंजन की कीमत

डीजल इंजन में पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा कंप्रेशन होता है, यानी हवा को बहुत ज्यादा दबाकर ईंधन जलाया जाता है. इसलिए उसका ढांचा और पुर्जे ज्यादा मजबूत बनाने पड़ते हैं. इसमें टर्बोचार्जर और इंटरकूलर जैसे पार्ट्स भी लगते हैं. आज के डीजल इंजन में कॉमन-रेल इंजेक्शन सिस्टम होता है, जो ईंधन को बहुत ज्यादा दबाव पर इंजन में पहुंचाता है. यह दबाव 2,000 बार से भी ऊपर जा सकता है. ऐसे सटीक पुर्जे बनाने में खर्च ज्यादा आता है.

धुआं रोकने वाले सिस्टम का खर्च

डीजल का धुआं ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए उसके लिए नियम भी ज्यादा सख्त हैं. BS6 नियमों के बाद डीजल कारों में DPF (डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर) जरूरी हो गया, जो धुएं के बारीक कण रोकता है. कई कारों में SCR सिस्टम और AdBlue भी लगता है. BS6 फेज-2 में सड़क पर असल में चलाकर भी उत्सर्जन की जांच होती है. इन्हीं खर्चों की वजह से कई कंपनियों ने डीजल इंजन बनाना ही बंद कर दिया.

क्या आगे चलकर वसूल होता है पैसा?

दिल्ली में डीजल पेट्रोल से करीब 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता है. डीजल कारें आमतौर पर ज्यादा माइलेज भी देती हैं. फिर भी एक अनुमान के मुताबिक साल में करीब 15,000 किलोमीटर चलाने वाले को एक्स्ट्रा खर्च निकालने में 5 साल से ज्यादा लग सकते हैं. डीजल कार की सर्विसिंग भी महंगी पड़ती है, क्योंकि टर्बोचार्जर, DPF और इंजेक्टर की देखभाल करनी होती है. इसलिए रोज लंबा सफर करने वालों के लिए डीजल फायदे का सौदा है, जबकि शहर में कम चलाने वालों के लिए पेट्रोल बेहतर रहता है.



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