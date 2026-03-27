इन गलतियों के कारण सड़ जाता है कार का साइलेंसर, गाड़ी को होता है इतना नुकसान

कार का साइलेंसर भले ही गाड़ी का छोटा पार्ट लगता हो, लेकिन यह गाड़ी के एग्जाॅस्ट सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा होता है. इसका काम इंजन की आवाज को कम करना और जहरीली गैसों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना होता है. लेकिन अक्सर लोग इसकी देखभाल पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से साइलेंसर जल्दी खराब हो जाता है. ऐसे में गाड़ी के परफॉर्मेंस से लेकर सेफ्टी तक पर असर पड़ता है. जिससे गाड़ी का भारी नुकसान हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कार का साइलेंसर किन गलतियों के कारण सड़ जाता है?

क्यों जल्दी खराब हो जाता है साइलेंसर?

साइलेंसर गाड़ी के नीचे लगा होता है, इसलिए यह सीधे धूल, पानी, कीचड़ और मौसम के असर में रहता है. यही वजह है कि इसमें जंग लगने और खराब होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. वहीं बारिश, नमी और सड़क पर जमा गंदगी इसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं. ठंडे मौसम में इस्तेमाल होने वाला रोड साल्ट भी मेटल को तेजी से खराब करता है, जिसका असर साइलेंसर पर भी पड़ता है.



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यह गलतियां भी खराब करती है साइलेंसर को



छोटे-छोटे सफर करना

अगर आप बार-बार गाड़ी से सिर्फ छोटी-छोटी दूरी तय करते तो एग्जॉस्ट सिस्टम पूरी तरह गर्म नहीं हो पाता है. इससे अंदर नमी जमा हो जाती है जो धीरे-धीरे जंग का कारण बन जाती है. जिससे आपकी गाड़ी का साइलेंसर खराब हो सकता है.

गाड़ी की सफाई न करना

कई बार लोग लंबे समय तक गाड़ी की सफाई नहीं करते हैं. वहीं गाड़ी की सफाई न करने के चलते गाड़ी के नीचे जमी गंदगी और नमक साफ नहीं हो पाता है, जिससे यह साइलेंसर को नुकसान पहुंचा सकता है.

समय पर सर्विस न कराना

एग्जॉस्ट सिस्टम की नियमित जांच न कराने से छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती हैं और साइलेंसर जल्दी खराब हो जा सकता है.

साइलेंसर खराब होने के क्या होते हैं नुकसान?

अगर आपकी गाड़ी का साइलेंसर खराब हो जाता है तो साइलेंसर में छेद या जंग लगने से जहरीली गैस से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से बाहर निकलने के बजाय केबिन में आ सकती है, जो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है. इसके अलावा इंजन के परफॉर्मेंस खराब होती है, माइलेज पर असर पड़ता है और गाड़ी में ओवरऑल खराबी आने लगती है. कुछ मामलों में गाड़ी में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

साइलेंसर को खराब होने से कैसे बचाएं?

अगर आप भी गाड़ी के साइलेंसर को खराब होने से बचना चाहते हैं तो गाड़ी को समय-समय पर धोना खासकर नीचे का हिस्सा साफ रखना जरूरी है. इसके अलावा लंबी ड्राइव से एग्जॉस्ट सिस्टम में जमा नमी खत्म हो जाती है, इसलिए कभी-कभी गाड़ी से लंबी ड्राइव करें. वहीं एंटी रस्ट कोटिंग और नियमित जांच से भी साइलेंसर की लाइफ बढ़ाई जा सकती है.

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