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हिंदी न्यूज़ऑटोAffordable 7-Seater Cars: कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7-सीटर कारें, जानें फीचर्स और कीमत

Affordable 7-Seater Cars: कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7-सीटर कारें, जानें फीचर्स और कीमत

भारत की टॉप 3 सस्ती 7 सीटर कारों में मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन और महिंद्रा बोलेरो नियो शामिल हैं. आइए इन कारों के फीचर्स और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 07:31 PM (IST)
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अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो एक 7 सीटर कार आपके लिए सबसे सही विकल्प बन जाती है. इसमें सभी लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबी जर्नी भी आसान हो जाती है. आजकल इंडियन मार्केट में कई 7 सीटर कारें उपलब्ध हैं, लेकिन हर कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता. ऐसे में एक ऐसी कार चुनना जरूरी हो जाता है जो किफायती होने के साथ-साथ आराम और फीचर्स भी दे. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 3 बेहतरीन और अफोर्डेबल 7 सीटर कारों के बारे में बताते हैं.

Toyota Rumion

टोयोटा रुमियन एक ऐसी कार है जो मारुति अर्टिगा पर ही बेस्ड है, इसलिए इसका डिजाइन और फीचर्स काफी हद तक मिलते-जुलते हैं. इसका केबिन बहुत ही सिंपल और यूजर-फ्रेंडली है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान लगता है. इसमें 3rd रो में आरामदायक सीट्स मिलती हैं, इसके दरवाजे बड़े हैं. इसमें कई छोटे-छोटे स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103hp की पावर देता है. इसकी कीमत लगभग 10.51 लाख से 13.86 लाख रुपये के बीच है.

Maruti Ertiga

मारुति अर्टिगा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कारों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है. इसमें आगे की सीट्स काफी आरामदायक हैं और दूसरी रो की सीट्स पीछे की तरफ झुकाई जा सकती हैं, जिससे सफर और आरामदायक हो जाता है. इसका केबिन खुला और हवादार लगता है. पीछे की सीट पर भी दो लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103hp की पावर देता है. इसकी कीमत 8.80 लाख से 12.94 लाख रुपये के बीच है, जो इसे बजट में सबसे अच्छा विकल्प बनाती है.

Mahindra Bolero Neo

महिंद्रा बोलेरो नियो उन लोगों के लिए सही है जो मजबूत और दमदार गाड़ी चाहते हैं. इसमें पुराने बोलेरो के मुकाबले ज्यादा बेहतर इंटीरियर और क्वालिटी मिलती है. आगे की सीट्स काफी आरामदायक हैं और लंबे सफर में अच्छा सपोर्ट देती हैं. इसकी सबसे खास बात इसका SUV लुक और मजबूत बॉडी है. हालांकि, आखिरी रो में साइड फेसिंग सीट्स दी गई हैं, जिसमें बैठना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 100hp की पावर देता है. इसकी कीमत 8.69 लाख से 10.94 लाख रुपये तक है.

यह भी पढ़ें:-फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! 10 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये 5 सेफ कारें, जानें रेटिंग 

Published at : 26 Mar 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Maruti Ertiga Auto News Mahindra Bolero Neo Toyota Rumion 7 Seater Cars
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