ऑटो-कट के बाद जबरदस्ती भरवाते हैं पेट्रोल, जानें इससे कार की परफार्मेंस पर क्या पड़ता है असर?

Car Care Tips: कई बार देखा गया है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए लोग ऑटो कट होने के बाद भी एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवाते हैं.. कई लोगों को लगता है कि ज्यादा पेट्रोल भरवाने से बार-बार पंप पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सफर आसान हो जाएगा. लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह आदत कार की हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. मॉडर्न कारों में फ्यूल सिस्टम काफी एडवांस होता है और ऑटो-कट फीचर भी उसी सिस्टम का हिस्सा है.

जब टैंक तय सीमा तक भर जाता है तो मशीन खुद पेट्रोल देना बंद कर देती है. इसके बाद जबरदस्ती पेट्रोल भरवाने से फ्यूल सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है. कई बार इसका असर माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस और कार के दूसरे पार्ट्स पर भी देखने को मिलता है. यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स ऑटो-कट के बाद पेट्रोल न भरवाने की सलाह दे रहे हैं.

ज्यादा पेट्रोल भरवाने से फ्यूल सिस्टम पर बढ़ता है दबाव

कार के फ्यूल टैंक में सिर्फ पेट्रोल रखने की जगह नहीं होती, बल्कि उसमें हवा और फ्यूल वाष्प के लिए भी स्पेस दिया जाता है. ऑटो-कट होने के बाद जब लोग जबरदस्ती पेट्रोल भरवाते हैं तो यह अतिरिक्त फ्यूल उस स्पेस को भी भर देता है. इससे फ्यूल वाष्प कंट्रोल सिस्टम पर असर पड़ सकता है. यह सिस्टम कार से निकलने वाले फ्यूल गैस को कंट्रोल करता है.

लगातार ओवरफिलिंग करने से यह सिस्टम खराब हो सकता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित होने लगती है. कई बार कार में पेट्रोल की स्मेल आना, इंजन वार्निंग लाइट जलना या माइलेज कम होना जैसी दिक्कतें भी सामने आने लगती हैं. इसलिए ऑटो एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि ऑटो-कट के बाद पेट्रोल भरवाना बंद कर देना चाहिए.

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छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है मेंटेनेंस का खर्च

ऑटो-कट के बाद पेट्रोल भरवाने की आदत शुरुआत में छोटी बात लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कार के लिए महंगी साबित हो सकती है. फ्यूल सिस्टम खराब होने पर रिपेयरिंग और पार्ट्स बदलने का खर्च काफी बढ़ सकता है. कई बार ओवरफिलिंग की वजह से पेट्रोल बाहर भी निकल सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

गर्मी के मौसम में यह रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है. मॉडर्न कारों में सेंसर और फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए छोटी गलती भी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कार की बेहतर माइलेज और लंबी लाइफ चाहिए तो ऑटो-कट के बाद पेट्रोल भरवाने से बचना चाहिए. यही आदत आपकी कार को लंबे समय तक बेहतर हालत में रख सकती है.

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