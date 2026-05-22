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भारत में वैगनआर तो पाकिस्तान की सड़कों पर किस कार का है राज? जमकर खरीदते हैं लोग

Popular Car In Pakistan: भारत में वैगनआर कार लोगों को काफी पसंद है, जबकि पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में शामिल है. कम कीमत और बेहतर माइलेज इसकी बड़ी वजह है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 22 May 2026 08:38 AM (IST)
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Popular Car In Pakistan: भारत में अगर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कारों की बात होती है तो मारुति वैगनआर का नाम जरूर सामने आता है. शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और फैमिली फ्रेंडली डिजाइन की वजह से यह कार सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर किस कार का सबसे ज्यादा जलवा देखने को मिलता है. 

वहां भारतीय बाजार की तरह SUV का उतना क्रेज नहीं है, बल्कि लोग छोटी और किफायती कारों को ज्यादा पसंद करते हैं. पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो को सबसे लोकप्रिय कारों में गिना जाता है. कम कीमत, अच्छा माइलेज और आसान मेंटेनेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है. यही वजह है कि वहां मिडिल क्लास फैमिली के बीच यह कार काफी लोकप्रिय हो चुकी है और हर शहर में आसानी से नजर आ जाती है.

कम बजट और बेहतर माइलेज बना रहे लोगों की पहली पसंद

पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और महंगे पेट्रोल के कारण लोग ऐसी कारों को ज्यादा पसंद करते हैं जो कम खर्च में बेहतर माइलेज दें. सुजुकी ऑल्टो इसी जरूरत को पूरा करती है. इसका छोटा इंजन और हल्का डिजाइन इसे काफी फ्यूल एफिशिएंट बनाता है. यही कारण है कि वहां के लोग इसे डेली यूज के लिए सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं. इसके अलावा इस कार का मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम माना जाता है. 

छोटे परिवारों और शहरों में रोजाना सफर करने वालों के लिए यह कार काफी सुविधाजनक साबित होती है. पाकिस्तान में कार खरीदते समय लोग ज्यादा फीचर्स से पहले कीमत और माइलेज को प्राथमिकता देते हैं. यही वजह है कि ऑल्टो जैसी छोटी कारें वहां सबसे ज्यादा बिकती हैं और सड़कों पर बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं.

यह भी पढ़ें: बाइक के बराबर माइलेज क्यों नहीं दे पाती है स्कूटी, क्या है इसके पीछे की वजह?

SUV से ज्यादा छोटी कारों का रहता है दबदबा

भारत में पिछले कुछ सालों में SUV का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान का कार बाजार अभी भी छोटी और बजट फ्रेंडली कारों पर ज्यादा टिका हुआ है. वहां के ग्राहकों के लिए कम कीमत और आसान रखरखाव ज्यादा जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि सुजुकी की कारों का बाजार में काफी मजबूत दबदबा देखने को मिलता है. ऑल्टो के अलावा सुजुकी मेहरान और वैगनआर जैसी कारें भी वहां काफी पसंद की जाती रही हैं. 

हालांकि अब धीरे धीरे SUV का ट्रेंड वहां भी बढ़ने लगा है, लेकिन आम ग्राहकों के बीच छोटी कारों की मांग अभी भी सबसे ज्यादा बनी हुई है. यही कारण है कि पाकिस्तान की सड़कों पर बड़ी लग्जरी गाड़ियों से ज्यादा छोटी और किफायती कारें नजर आती हैं.

यह भी पढ़ें: भारत की ये 5 सबसे सुरक्षित गाड़ियां, जिनमें स्टाइल के साथ मिलता है मज़बूत सुरक्षा कवच

Published at : 22 May 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Car Market Pakistan Popular Car Best Selling Car Pakistan Alto Pakistan WagonR India
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