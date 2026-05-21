Twisha Sharma Death Case: पूर्व मिस पुणे और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. अब इस केस में एक कथित ऑडियो टेप सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसने मामले को नया मोड़ दे दिया है. दावा है कि इस ऑडियो में ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच बातचीत सुनाई दे रही है. हालांकि, इस कथित ऑडियो की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां इसकी जांच कर सकती हैं.

कथित ऑडियो टेप को लेकर दावा किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान ट्विशा शर्मा के पुराने रिश्तों और उनकी निजी जिंदगी को लेकर सवाल पूछे गए. इसे लेकर ट्विशा के परिवार ने गंभीर आपत्ति जताई है. परिवार का आरोप है कि ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए.

ऑडियो में निजी जिंदगी और पुराने रिश्तों पर सवाल का दावा

कथित ऑडियो क्लिप में दावा किया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा की निजी जिंदगी और पुराने रिश्तों को लेकर सवाल पूछे गए. बातचीत में कथित तौर पर यह कहा गया कि क्या ट्विशा पहले दूसरे पुरुषों के साथ रिश्तों में थीं और क्या उसने फायदे के लिए संबंध बनाए थे. साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि क्या शादी के बाद भी ऐसा व्यवहार जारी रह सकता है. हालांकि, इस कथित ऑडियो की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील और विवादित हो गया है.

ऑडियो क्लिप को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि बातचीत में “promiscuity can be a habit” यानी “ऐसा व्यवहार आदत भी हो सकता है” जैसी टिप्पणी की गई. इतना ही नहीं, कुछ हिस्सों में कथित तौर पर ट्विशा की तुलना यौनकर्मियों से किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि “कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर बेचकर.” इन कथित टिप्पणियों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

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ससुराल और मायके पक्ष के बीच बढ़ा विवाद

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही ससुराल और मायके पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. एक तरफ ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने दावा किया है कि ट्विशा सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और नशे की आदी थी, वहीं दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार इसे हत्या का मामला बता रहा है.

एसआईटी कर रही जांच, पति अब भी फरार

मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है. ट्विशा के पति समर्थ अब भी फरार बताए जा रहे हैं, वहीं सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. उधर, ट्विशा के शव का आठ दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है.

सास ने लगाए गंभीर आरोप

गिरिबाला सिंह ने आरोप लगाया कि ट्विशा मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और नशे की भी आदी थी. उनका दावा है कि ट्विशा ने प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए दवाइयां ली थीं. उन्होंने यह भी कहा कि गर्भ ठहरने के बाद ट्विशा काफी परेशान रहने लगी थी. गिरिबाला सिंह के मुताबिक, घटना वाले दिन भी ट्विशा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी.

परिवार ने कहा- आरोप अदालत में साबित करें

ट्विशा के परिवार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. परिजनों ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उन्हें अदालत में साबित किया जाए. परिवार ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है. उनका कहना है कि ट्विशा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है.

भाई ने लगाया धमकाने का आरोप

ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह उनके पिता को डराने और दबाव बनाने के लिए लोगों को भेज रही हैं. परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है.

आखिरी चैट में छलका ट्विशा का दर्द

मौत से कुछ दिन पहले ट्विशा शर्मा ने अपनी एक दोस्त के साथ इंस्टाग्राम चैट में अपनी परेशानी साझा की थी. कथित चैट में ट्विशा ने लिखा था, “मैं फंस गई हूं यार... तुम मत फंसना.” इस पर उनकी दोस्त ने जवाब दिया, “मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है.” अब कथित ऑडियो टेप और चैट सामने आने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. हालांकि, जांच एजेंसियों की आधिकारिक पुष्टि और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.





