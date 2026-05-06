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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी पर सोच-समझकर लगाएं पैसा, ये एक्सेसरीज हैं बेकार की डील, यहां जानिए डिटेल्स

गाड़ी पर सोच-समझकर लगाएं पैसा, ये एक्सेसरीज हैं बेकार की डील, यहां जानिए डिटेल्स

Car Worst Accessories: कार में एक्सेसरी लगाते समय सिर्फ ट्रेंड या दिखावे के पीछे न भागें. जो चीज वाकई में उपयोगी हो और सुरक्षा या आराम बढ़ाए, उसी पर पैसा खर्च करें.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 06 May 2026 06:46 AM (IST)
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आजकल लोग अपनी कार को बेहतर और स्टाइलिश बनाने के लिए कई तरह के एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं लेकिन हर चीज जरूरी या फायदेमंद नहीं होती. कई बार ये चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं और असल में न तो कोई फायदा देती हैं, बल्कि कार की परफॉर्मेंस, सेफ्टी या जेब तीनों पर बुरा असर डालती हैं. इसी वजह से ऐसी बेकार एक्सेसरीज को पहचानना जरूरी है, ताकि आप पैसे और जोखिम दोनों से बच सकें. आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-सी एक्सेसरीज हैं जिन पर पैसा खर्च करना बेकार है. 

इन प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करना बेकार

दरअसल, कुछ एक्सेसरीज सिर्फ मार्केटिंग का खेल होती हैं. जैसे फेक एग्जॉस्ट टिप या दिखावटी मॉडिफिकेशन. ये एक्सेसरीज कार की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं करते, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करना बेकार माना जाता है.

कार की परफॉर्मेंस खराब कर सकती है एक्सेसरीज

इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज कार की परफॉर्मेंस को खराब भी कर देती हैं. उदाहरण के तौर पर, बड़े टायर या अलॉय व्हील्स दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे माइलेज घट सकता है, स्टीयरिंग पर असर पड़ता है और सस्पेंशन पर दबाव बढ़ता है. यानी दिखावा महंगा पड़ सकता है.

हादसे का कारण बन सकती हैं ये चीजें

कुछ चीजें तो सीधा सेफ्टी के लिए खतरा बन जाती हैं. जैसे बुल बार, ये एक्सीडेंट के समय कार की सेफ्टी सिस्टम को खराब कर सकते हैं और कई जगह गैर-कानूनी भी होते हैं. इसी तरह फ्लैशिंग ब्रेक लाइट्स दूसरे ड्राइवर को भ्रमित कर सकती हैं और हादसे का कारण बन सकती हैं.

कार के सिस्टम में पैदा हो सकती है गड़बड़ी

कई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स असल में काम नहीं करते. जैसे कुछ डिवाइस दावा करते हैं कि वे माइलेज बढ़ा देंगे या इंजन बेहतर कर देंगे, लेकिन इनका कोई फायदा साबित नहीं होता है. उल्टा ये कार के सिस्टम में गड़बड़ी भी पैदा कर सकते हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि कार में एक्सेसरी लगाते समय सिर्फ ट्रेंड या दिखावे के पीछे न भागें. जो चीज वास्तव में उपयोगी हो और सुरक्षा या आराम बढ़ाए, उसी पर पैसा खर्च करें. वरना कई एक्सेसरीज सिर्फ पैसे की बर्बादी साबित होती हैं और कभी-कभी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- India-UK FTA डील का असर, अब इतनी सस्ती मिल रही Range Rover, इन मॉडल्स को खरीदने में फायदा

Published at : 06 May 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Maintenance Car Tips Car Worst Accessories
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