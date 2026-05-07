गाड़ी में अच्छी कूलिंग चाहिए तो सही प्रेशर के बारे में समझना जरूरी, ये टिप्स कोई नहीं बताएगा

चिलचिलाती गर्मी में गाड़ी में कूलिंग का एकमात्र सहारा AC होती है, लेकिन क्या हो जब हमें एसी की सही कूलिंग के बारे में ही न पता हो? अगर आप परफेक्ट एसी कूलिंग चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में जानना जरूरी है. कार के एसी सिस्टम में हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी होता है, तभी एसी सही तरीके से कूलिंग देता है. लो प्रेशर साइड में गैस ठंडी और कम दबाव में रहती है, जो केबिन को ठंडा करने का काम करती है. वहीं हाई प्रेशर साइड में कंप्रेसर गैस को दबाकर गर्म और हाई प्रेशर में बदल देता है, जिसे बाद में कंडेंसर ठंडा करता है.

अगर हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है और वह खराब भी हो सकता है. दूसरी तरफ अगर लो प्रेशर बहुत कम हो जाए तो एसी की कूलिंग कम हो जाती है और कभी-कभी एसी ठीक से काम भी नहीं करता. आइए जानते हैं कि किन चीजों के बारे में जानकर आप इस गलती से बच सकते हैं.

इन चीजों के बारे में चेक करना जरूरी

एसी की सर्विस करवाते समय सबसे पहले गैस का लेवल और कहीं लीकेज तो नहीं है, यह चेक करना जरूरी होता है. कई लोग सिर्फ गैस भरवा लेते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में लीकेज हो तो गैस जल्दी खत्म हो जाती है और बार-बार खर्चा बढ़ता है. इसलिए लीकेज को ठीक कराना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही कैबिन एयर फिल्टर को साफ रखना या समय-समय पर बदलना चाहिए, क्योंकि गंदा फिल्टर हवा के बहाव को रोकता है, जिससे कूलिंग कम हो जाती है और एसी पर ज्यादा दबाव पड़ता है.

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कंडेंसर और कूलिंग फैन की सफाई भी बहुत जरूरी होती है. अगर कंडेंसर में धूल-मिट्टी जमा हो जाए तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और हाई प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे एसी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है. इसलिए समय-समय पर इनकी सफाई करानी चाहिए. एसी की सर्विस हमेशा किसी अच्छे और अनुभवी मैकेनिक से ही करवानी चाहिए, जो प्रेशर गेज से हाई और लो दोनों प्रेशर को सही तरीके से चेक कर सके. सही देखभाल और मेंटेनेंस से एसी लंबे समय तक अच्छा चलता है और बढ़िया कूलिंग देता है.

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