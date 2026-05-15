टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा

Tomato Cultivation Tips: मंडी में जब टमाटर के दाम गिरते हैं तो अक्सर किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती और मजबूरन टमाटर सड़क पर फेंकने पड़ते हैं. लेकिन अब वक्त बदल चुका है. अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है तो टमाटर फेंकने के बजाय उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदलना सबसे बड़ी समझदारी है.

आधुनिक तकनीक और देसी जुगाड़ के मेल से आप एक्स्ट्रा फसल से कई ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं जिनकी डिमांड साल भर शहरों के बड़े मॉल्स और मार्केट में रहती है. यह न केवल टमाटर की बर्बादी रोकता है बल्कि किसानों की आमदनी को सीधे दोगुना कर देता है. जान लीजिए पूरी खबर.

टमाटर का पाउडर दिलाएगा मुनाफा

अगर टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में हैं और सड़ने का डर है तो सबसे बेस्ट तरीका है टोमैटो पाउडर बनाना. इसके लिए टमाटरों को बारीक काटकर अच्छी तरह सुखा लिया जाता है और फिर पीसकर पाउडर तैयार होता है. इस पाउडर की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है और इसका इस्तेमाल सूप, सॉस, चिप्स और मसालों में खूब होता है.

खास बात यह है कि जब ऑफ-सीजन में ताजे टमाटर 100 रुपये किलो बिकते हैं तब आप इसी पाउडर को ऊंचे दामों पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. यह तरीका उन किसानों के लिए ज्यादा कारगर है जो स्टोरेज की कमी से जूझते हैं.

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प्रोसेसिंग से बनाएं सॉस, प्यूरी और चटाखेदार नमकीन

मार्केट में टमाटर के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे केचप, सॉस और प्यूरी की मांग कभी कम नहीं होती. छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान भाई घर पर ही शुद्ध और बिना मिलावट वाले प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं. आजकल तो टमाटर के स्वाद वाली नमकीन और पापड़ का ट्रेंड भी काफी बढ़ गया है. अगर आप अपनी फसल को सीधा मंडी में बेचने के बजाय उसे एक ब्रांड के तौर पर पैकेट में बंद करके बेचते हैं तो मुनाफे का मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है.

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खड़ा कर सकते हैं बड़ा बिजनेस

सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है उसे सही तरीके से बेचना भी एक कला है. आज के डिजिटल दौर में किसान भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल हाट और ऑर्गेनिक स्टोर के जरिए अपने बनाए प्रोडक्ट्स सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं. जब आप अपने खेत के टमाटर से बना शुद्ध पाउडर या सॉस बेचते हैं, तो ग्राहक भरोसे की वजह से आपसे लंबे समय तक जुड़ते हैं. सरकार की ओर से भी फूड प्रोसेसिंग के लिए कई तरह की सब्सिडी और ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका फायदा उठाकर आप अपनी छोटी सी यूनिट को बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं.

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