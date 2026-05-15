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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरटमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा

टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा

Tomato Cultivation Tips: मंडी में टमाटर के दाम गिरने पर उन्हें फेंकने के बजाय प्रोसेसिंग के जरिए मुनाफे में बदला जा सकता है. किसान भाई जान लें क्या हैं इसके तरीके.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 May 2026 10:08 AM (IST)
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Tomato Cultivation Tips: मंडी में जब टमाटर के दाम गिरते हैं तो अक्सर किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती और मजबूरन टमाटर सड़क पर फेंकने पड़ते हैं. लेकिन अब वक्त बदल चुका है. अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है तो टमाटर फेंकने के बजाय उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदलना सबसे बड़ी समझदारी है.

आधुनिक तकनीक और देसी जुगाड़ के मेल से आप एक्स्ट्रा फसल से कई ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं जिनकी डिमांड साल भर शहरों के बड़े मॉल्स और मार्केट में रहती है. यह न केवल टमाटर की बर्बादी रोकता है बल्कि किसानों की आमदनी को सीधे दोगुना कर देता है. जान लीजिए पूरी खबर.

टमाटर का पाउडर दिलाएगा मुनाफा

अगर टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में हैं और सड़ने का डर है तो सबसे बेस्ट तरीका है टोमैटो पाउडर बनाना. इसके लिए टमाटरों को बारीक काटकर अच्छी तरह सुखा लिया जाता है और फिर पीसकर पाउडर तैयार होता है. इस पाउडर की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है और इसका इस्तेमाल सूप, सॉस, चिप्स और मसालों में खूब होता है.

खास बात यह है कि जब ऑफ-सीजन में ताजे टमाटर 100 रुपये किलो बिकते हैं तब आप इसी पाउडर को ऊंचे दामों पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. यह तरीका उन किसानों के लिए ज्यादा कारगर है जो स्टोरेज की कमी से जूझते हैं.

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प्रोसेसिंग से बनाएं सॉस, प्यूरी और चटाखेदार नमकीन

मार्केट में टमाटर के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे केचप, सॉस और प्यूरी की मांग कभी कम नहीं होती. छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान भाई घर पर ही शुद्ध और बिना मिलावट वाले प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं. आजकल तो टमाटर के स्वाद वाली नमकीन और पापड़ का ट्रेंड भी काफी बढ़ गया है.  अगर आप अपनी फसल को सीधा मंडी में बेचने के बजाय उसे एक ब्रांड के तौर पर पैकेट में बंद करके बेचते हैं तो मुनाफे का मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है. 

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खड़ा कर सकते हैं बड़ा बिजनेस

सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है उसे सही तरीके से बेचना भी एक कला है. आज के डिजिटल दौर में किसान भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल हाट और ऑर्गेनिक स्टोर के जरिए अपने बनाए प्रोडक्ट्स सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं. जब आप अपने खेत के टमाटर से बना शुद्ध पाउडर या सॉस बेचते हैं, तो ग्राहक भरोसे की वजह से आपसे लंबे समय तक जुड़ते हैं. सरकार की ओर से भी फूड प्रोसेसिंग के लिए कई तरह की सब्सिडी और ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका फायदा उठाकर आप अपनी छोटी सी यूनिट को बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Tomato Farming Farming Tips
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