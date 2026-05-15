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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026‘कड़वी गोली निगलने जैसा है’..., , लगातार पांचवीं हार के बाद श्रेयस अय्यर का छलका दर्द

‘कड़वी गोली निगलने जैसा है’..., , लगातार पांचवीं हार के बाद श्रेयस अय्यर का छलका दर्द

श्रेयस अय्यर ने लगातार पांचवीं हार के बाद निराशा जताई, लेकिन टीम की वापसी पर भरोसा रखा. उन्होंने तिलक वर्मा और अजमतउल्लाह उमरजई की पारियों की जमकर तारीफ की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 May 2026 10:26 AM (IST)
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आईपीएल 2026 में जंग और भी दिलचस्प हो गया है. हर टीम अब प्लेऑफ रेस में जाने की तैयारी में है. आईपीएल के इस सीजन में अबतक 59 मैच खेले जा चुके हैं. पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 58वें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. धर्मशाला में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद टीम जीत हासिल नहीं कर सकी. मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और पंजाब के हाथ से जीत छीन ली. मैच खत्म होने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी निराश नजर आए. लगातार पांचवीं हार झेलने के बाद उन्होंने माना कि यह हार टीम के लिए बेहद मुश्किल पल है. हालांकि, उन्होंने किसी एक खिलाड़ी या परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराने से बचते हुए मुकाबले को शानदार क्रिकेट मैच बताया.

तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने बदला मैच

श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद तिलक वर्मा की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि तिलक ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की और मैदान के हर हिस्से का शानदार इस्तेमाल किया. अय्यर के मुताबिक तिलक ने परिस्थिति को समझते हुए शॉट्स खेले और यही बात मुंबई की जीत का सबसे बड़ा कारण बनी. तिलक वर्मा ने सिर्फ 33 गेंदों में 75 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी के सामने पंजाब के गेंदबाज दबाव में नजर आए.

खास बात यह रही कि उन्होंने बड़े शॉट्स के साथ-साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन गति को लगातार बनाए रखा. मैच के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की. अय्यर ने कहा, 'यह हार हमारे लिए एक कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन मैं यहां किसी खास परिस्थिति को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि यह क्रिकेट का एक शानदार मुकाबला था. 

यह भी पढ़ें- Shreyas Iyer Statement: लगातार 5वीं हार के बाद ये क्या बोल गए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर- 'मैं अंगुली नहीं उठाना चाहता लेकिन...'

अजमतउल्लाह उमरजई ने संभाली पंजाब की पारी

एक समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी. लेकिन अजमतउल्लाह उमरजई ने तेजतर्रार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. उन्होंने डेथ ओवरों में शानदार स्कूप शॉट्स और लंबे छक्के लगाए, जिससे पंजाब 200 के पार पहुंचने में सफल रहा. श्रेयस अय्यर ने भी उमरजई की पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बल्लेबाजी ने टीम को नया मोमेंटम दिया. 

यह भी पढ़ें- IPL 2026 Longest Six: धर्मशाला में तिलक वर्मा का धमाका, सीजन का सबसे लंबा छक्का जड़ बनाया रिकॉर्ड

कप्तान के अनुसार 170-180 के स्कोर से 200 तक पहुंचना मैच में बड़ा अंतर पैदा करने वाला था. लगातार हार के बावजूद पंजाब किंग्स ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है. श्रेयस अय्यर ने साफ कहा कि टीम अब अगले दोनों मुकाबलों को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि आने वाले मैच बेहद रोमांचक होंगे और पूरी टीम मजबूती से वापसी करने की कोशिश करेगी. 

Published at : 15 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Tilak Varma MUMBAI INDIANS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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