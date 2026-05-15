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गाड़ी चलाते वक्त आती है कट-कट की आवाज? तुरंत चेक करें यह चीज, वरना...

Car Safety Tips: अगर आपकी कार मोड़ते समय या गड्ढों में कट-कट का शोर कर रही है. तो इसे मामूली समझकर टालना भारी पड़ सकता है. ऐसे में आपको इन चीजों को करना चाहिए चेक.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 15 May 2026 10:05 AM (IST)
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Car Safety Tips:  गाड़ी स्टार्ट की क्लच दबाया और जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया नीचे से कट-कट की आवाज आने लगी. अक्सर हम इसे यह सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शायद टायर में कोई पत्थर फंस गया होगा या पुरानी गाड़ी है तो छोटी-मोटी आवाज तो आएगी ही. लेकिन यह आवाज आपकी कार का एक पैनिक बटन है जो आपको बड़ी मुसीबत से पहले वॉर्न कर रहा है. अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं.

तो आपको पता होगा कि गाड़ी की सेहत उसके साउंड से पहचानी जाती है. यह आवाज सिर्फ शोर नहीं है. बल्कि आपके सस्पेंशन या एक्सेल के डैमेज होने का सीधा सिग्नल है. इसे नजरअंदाज करना यानी बीच सड़क पर टायर का जाम हो जाना या कंट्रोल खोने जैसा बड़ा रिस्क लेना है. इसलिए जब भी गाड़ी ऐसी आवाजें निकालने लगे. तो समझ जाइये कि अब म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ाने का नहीं बल्कि बोनट खोलकर चेक करने का वक्त आ गया है.

सीवी जॉइंट और एक्सेल की खराबी

ज्यादातर मामलों में जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं और कट-कट की आवाज आती है. तो सीवी जॉइंट यानी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जॉइंट में दिक्कत होती है. यह हिस्सा इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाता है और जब इसके ऊपर लगा रबर का कवर यानी बूट फट जाता है. तो अंदर की ग्रीस बाहर निकल जाती है और धूल-मिट्टी घुस जाती है.

ग्रीस खत्म होते ही मेटल के पार्ट्स आपस में रगड़ने लगते हैं और यहीं से वह खतरनाक आवाज शुरू होती है. अगर आपने इसे वक्त पर नहीं बदला, तो चलते-चलते गाड़ी का एक्सेल टूट सकता है, जिससे कार पूरी तरह से बेकाबू हो सकती है. इसे चेक करने का आसान तरीका यह है कि टायर के पीछे लगे काले रबर के कवर को देखें कि कहीं वहां से तेल या ग्रीस तो नहीं रिस रहा.

सस्पेंशन और स्टीयरिंग रैक का दिक्कत

कट-कट की आवाज का दूसरी बड़ी वजह आपकी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम और स्टीयरिंग रैक से हो सकता है. हमारे यहां की सड़कों पर गड्ढे इतने आम हैं कि गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर और बुश जल्दी घिस जाते हैं. अगर आपकी गाड़ी सीधे चलते वक्त या उबड़-खाबड़ रास्तों पर आवाज कर रही है, तो समझो कि लिंक रॉड या स्टीयरिंग बॉल जॉइंट्स जवाब दे चुके हैं. कई बार स्टीयरिंग रैक में प्ले आ जाने की वजह से भी गाड़ी मोड़ने पर खट-खट की आवाज आती है.

जो सीधे तौर पर आपकी हैंडलिंग को खराब करती है. ऐसे में सिर्फ अलाइनमेंट करवाने से काम नहीं चलेगा. आपको मैकेनिक से पूरे अंडरबॉडी चेकअप की डिमांड करनी चाहिए. याद रखिए कि एक छोटा सा बुश या सस्ता सा रबर पार्ट चेंज न करवाना बाद में पूरे सस्पेंशन को बदलवाने का भारी खर्चा दे सकता है.

यह भी पढ़ें: भारत के लिए तैयार हो रही सबसे सस्ती EV में Hyundai कौन-से फीचर्स देगी खास? यहां जानिए

Published at : 15 May 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Car Car Care Car Problems Car Safety Tips
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