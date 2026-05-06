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हिंदी न्यूज़ऑटो19 मई को पेश होगी Skoda Epiq EV, मिलेगी शानदार 425 km रेंज, जानें कीमत

19 मई को पेश होगी Skoda Epiq EV, मिलेगी शानदार 425 km रेंज, जानें कीमत

Skoda 19 मई 2026 को अपनी नई Epiq EV पेश करेगी, जो करीब 425 किमी रेंज और मॉडर्न फीचर्स के साथ आएगी. ये EV क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी और महिंद्रा बीई 6 जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 May 2026 05:30 PM (IST)
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Skoda ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Epiq EV को 19 मई 2026 को पेश करने की घोषणा कर दी है. यह कंपनी की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे मौजूदा मॉडल से नीचे रखा जाएगा. यह कार फॉक्सवैगन के MEB+ प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जिससे इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है. इस कार की पहली झलक पहले कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में सामने आई थी और अब इसका प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च के लिए तैयार है.

बैटरी और रेंज

Skoda Epiq EV की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है. कंपनी के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 425 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज रोजाना इस्तेमाल और लंबी दूरी के सफर दोनों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए रेंज सबसे अहम होती है और इस मामले में Skoda Epiq EV मजबूत विकल्प बन सकती है.

मॉडर्न डिजाइन

डिजाइन के मामले में Skoda Epiq EV काफी स्टाइलिश और मॉडर्न दिखती है. इसकी लंबाई लगभग 4.1 मीटर होगी, जिससे यह शहर में चलाने के लिए आसान रहेगी. इसका फ्रंट लुक काफी खास है, जिसमें ‘टेक डेक’ डिजाइन दिया गया है. इसमें टी-शेप LED DRLs मिलते हैं जो इंडिकेटर का काम भी करते हैं. नीचे की तरफ स्लीक LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं.

प्रीमियम इंटीरियर और फीचर्स

Epiq EV का इंटीरियर काफी साफ और प्रीमियम रखा गया है. इसमें बड़ा 13-इंच का टचस्क्रीन और 10.24-इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और आसान एसी कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे. यह 5-सीटर कार होगी और इसमें 475 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा, जिससे यह फैमिली के लिए भी अच्छा विकल्प बनती है.

कीमत और मुकाबला

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत Skoda Kamiq के आसपास रखी जा सकती है. भारत में लॉन्च को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर यह आती है तो इसका मुकाबला Hyundai Creta EV, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 और Maruti e-Vitara जैसी कारों से होगा.

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Published at : 06 May 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Auto News Skoda Epiq EV Skoda Electric SUV Epiq EV Range
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