ड्राइविंग के दौरान कांप रहा है स्टेयरिंग? नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

कई बार कार चलाते समय ड्राइवर को महसूस होता है कि स्टेयरिंग जरूरत से ज्यादा हिल रहा है. इसे सामान्य भाषा में स्टेयरिंग वाइब्रेशन कहा जाता है. शुरुआत में लोग इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर यह बड़ी परेशानी बन सकती है. भारत में बहुत से लोग पहली बार कार खरीदते हैं और सही मेंटेनेंस की जानकारी कम होने की वजह से ऐसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर स्टेयरिंग में कंपन क्यों होता है और इसके पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं.

खराब सड़क और गलत ड्राइविंग से बढ़ती है समस्या

अगर कार को लंबे समय तक खराब सड़कों पर चलाया जाए या लापरवाही से ड्राइव किया जाए, तो इसका असर धीरे-धीरे स्टेयरिंग पर पड़ने लगता है. तेज स्पीड में गड्ढों से गुजरना, अचानक ब्रेक लगाना और लगातार खराब रास्तों पर ड्राइव करना स्टेयरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार मौसम में ज्यादा बदलाव होने से भी कार के कुछ हिस्सों पर असर पड़ता है, जिससे स्टेयरिंग में कंपन महसूस होने लगता है. इसलिए हमेशा आराम से और सही तरीके से कार चलाना जरूरी होता है.

सस्पेंशन खराब होने पर भी आता है कंपन

कार का सस्पेंशन सिस्टम ड्राइविंग को आरामदायक बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है. अगर इसमें किसी तरह की खराबी आ जाए, तो स्टेयरिंग में वाइब्रेशन शुरू हो सकता है. खराब सस्पेंशन के कारण कार सड़क पर सही बैलेंस नहीं बना पाती और झटके सीधे स्टेयरिंग तक पहुंचने लगते हैं. अगर समय पर इस समस्या को ठीक नहीं कराया जाए, तो कार के दूसरे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं. इससे बाद में ज्यादा खर्च और बड़ी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ सकती है.

व्हील अलाइनमेंट और ब्रेक रोटर भी हो सकते हैं जिम्मेदार

कार के पहियों का अलाइनमेंट बिगड़ने पर भी स्टेयरिंग हिलने लगता है. ऐसी स्थिति में कार अक्सर एक तरफ खिंचने लगती है और ड्राइविंग के दौरान कंपन महसूस होता है. इससे टायर भी जल्दी घिस सकते हैं. इसलिए समय-समय पर व्हील अलाइनमेंट चेक करवाना जरूरी होता है. इसके अलावा ब्रेक रोटर खराब होने पर भी स्टेयरिंग में कंपन फील हो सकता है. खासकर जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तब यह समस्या ज्यादा महसूस होती है. ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड मिलकर कार की स्पीड कम करते हैं. अगर इनमें खराबी आ जाए, तो स्टेयरिंग में झटके आने लगते हैं.

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