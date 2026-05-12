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हिंदी न्यूज़ऑटोएक के बाद एक शानदार बाइक्स लॉन्च करेगी Royal Enfield, जानिए किन खूबियों से होगी लैस

एक के बाद एक शानदार बाइक्स लॉन्च करेगी Royal Enfield, जानिए किन खूबियों से होगी लैस

Upcoming Bikes: कंपनी का फोकस अब सिर्फ एक या दो मॉडल पर नहीं है, बल्कि पूरे सेगमेंट को कवर करने पर है. हर तरह के ग्राहकों के लिए नई बाइक्स लाई जा रही हैं. आइए डिटेल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 12 May 2026 01:52 PM (IST)
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भारतीय टू-व्हीलर बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है क्योंकि मशहूर बाइक कंपनी Royal Enfield जल्द ही कई नई और दमदार बाइक्स लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी अपने लाइनअप को और मजबूत बनाने के लिए अलग-अलग सेगमेंट में नए मॉडल ला रही है, जिसमें 650cc से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक भी शामिल हैं. आने वाले समय में ये नई बाइक्स भारत में दस्तक दे सकती हैं. 

Royal Enfield 2026 और 2027 के बीच कई नई मोटरसाइकिलें लॉन्च करने वाली है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Royal Enfield Bullet 650, Royal Enfield Himalayan 440 जैसी बड़ी बाइक्स की हो रही है. ये सभी मॉडल नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे और पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन और एडवांस फीचर्स के साथ आएंगे.

एडवेंचर बाइक रेंज को करने जा रही मजबूत

इसके अलावा कंपनी अपनी एडवेंचर बाइक रेंज को भी और मजबूत करने जा रही है. खासकर Himalayan सीरीज का नया वर्जन लंबी दूरी और ऑफ-रोड राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. इसमें बेहतर सस्पेंशन, नया फ्रेम और ज्यादा पावरफुल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे यह बाइक टूरिंग राइडर्स के लिए काफी खास बन सकती है.

Royal Enfield सिर्फ पेट्रोल बाइक्स पर ही नहीं रुक रही, बल्कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी कदम बढ़ा रही है. कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक रेंज Royal Enfield Flying Flea C6 और Royal Enfield Flying Flea S6 के जरिए लॉन्च करने की तैयारी में है. ये दोनों मॉडल आधुनिक डिजाइन और हल्के वजन के साथ शहर में चलाने और हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए बनाए जा रहे हैं.

बाइक का डिजाइन और टेक्नोलॉजी

इन आने वाली बाइक्स में डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. कंपनी पुराने रेट्रो स्टाइल को बनाए रखते हुए उसमें आधुनिक फीचर्स जोड़ रही है. नई बाइक्स में डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टिविटी फीचर्स, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम और एडवांस सस्पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. साथ ही इंजन भी ज्यादा स्मूद और पावरफुल होंगे ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके.

कंपनी का फोकस अब सिर्फ एक या दो मॉडल पर नहीं है, बल्कि पूरे सेगमेंट को कवर करने पर है. हर तरह के ग्राहकों के लिए नई बाइक्स लाई जा रही हैं. इससे Royal Enfield अपने मुकाबले में और मजबूत हो सकती है और भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और बढ़ा सकती है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में Royal Enfield बाइक प्रेमियों के लिए कई नए विकल्प लेकर आने वाली है. चाहे आप क्लासिक लुक पसंद करते हों, एडवेंचर राइडिंग के शौकीन हों या फिर इलेक्ट्रिक बाइक में दिलचस्पी रखते हों, आने वाली नई रेंज हर तरह के राइडर्स को कुछ नया देने वाली है.

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Published at : 12 May 2026 01:52 PM (IST)
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Royal Enfield Upcoming Bikes Royal Enfield Bullet 650 Himalayan 440
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