'अपने पतन की घोषणा है...', PM मोदी ने देश के नागरिकों से की अपील तो बोले अखिलेश यादव

प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के नागिरकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार की गई अपील पर प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी की अपील पर सपा चीफ अखिलेश यादव कहते हैं ने कहा कि यह कोई अपील नहीं है, बल्कि यह उनके अपने पतन की घोषणा है. आप संकट की बात करते हैं, जबकि संकट तो खुद BJP ही है. सत्ता में कौन है? खुद BJP ही है, जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था पर इतराते थे. आज अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ा गई है? अर्थव्यवस्था पटरी से क्यों उतर गई है? उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तो कुछ और ही दिखाते थे.

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश में मौजूदा हालात इस बात का संकेत देते हैं कि संकट खुद BJP ही है. अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर का मूल्य क्यों गिर रहा है? ऐसी अपील जारी करना क्यों जरूरी हो गया है? यह कोई अपील नहीं है; यह तो पतन की अपील है.

तस्वीरें देखो किसके साथ हैं- अखिलेश यादव

वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोकसभा में हारे हैं वह अपील के बाद भी हारेंगे. वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के मामले में यूपी से हुई गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा तस्वीरें देखो किसके साथ हैं. सबसे घटिया काम कोई कर सकता है वह ही कर सकते हैं...झांसी में कौन पकड़ा गया. बीजेपी के नेता 100 करोड़ के घोटालों में पकड़ा गया है. जिन लोगों के साथ उसकी तस्वीर थी वह खुद मुख्यमंत्री से मिलकर आएं हैं कि यह निर्दोष हैं उसे बंगाल ने ले जाया जाए.

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