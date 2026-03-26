संभलकर चलाएं गाड़ी! 5 चालान पर सीधे रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें नए ट्रैफिक नियम

New Traffic Fine Rules: अगर आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए. सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 (Driving License Rules 2026) में बदलाव किया है, जिससे चालान और ड्राइविंग से जुड़े नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं. अब सिर्फ जुर्माना भरना ही काफी नहीं होगा, बल्कि बार-बार नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

दरअसल, नई व्यवस्था का मकसद सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है. सरकार चाहती है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दुर्घटनाएं कम हों. इसलिए इस बार नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी की गई है.

5 चालान होने पर क्या होगा?

नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के एक साल के अंदर 5 या उससे ज्यादा चालान कटते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे रद्द कर दिया जाएगा. पहले लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब है कि बार-बार नियम तोड़ने वालों को अब सीधा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. इसलिए छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है.

45 दिन में चालान भरना जरूरी

नए नियम में यह भी तय किया गया है कि चालान कटने के बाद 45 दिनों के अंदर उसे भरना जरूरी होगा. अगर कोई व्यक्ति समय पर चालान नहीं भरता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब यह सोचकर चालान को पेंडिंग रखना कि बाद में लोक अदालत में जाकर माफ करवा लेंगे, सही नहीं होगा. नए नियम के बाद आपको यह मौका भी नहीं मिलेगा.

गाड़ी ब्लैकलिस्ट होने का खतरा

अगर आपकी गाड़ी पर चालान पेंडिंग है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. एक बार गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो गई, तो आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. जैसे कि गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर करना, पता बदलना, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना या परमिट बनवाना मुश्किल हो जाएगा. यानी आपकी गाड़ी का इस्तेमाल सीमित हो सकता है.

गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी बढ़ी

अब गाड़ी के मालिक की जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है. अगर आपकी गाड़ी से कोई नियम तोड़ता है, तो आपको यह साबित करना होगा कि गलती आपकी नहीं थी. इसके अलावा, अगर चालान पेंडिंग है, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को रोक सकती है और तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक चालान जमा नहीं हो जाता. हालांकि, अगर आपको लगता है कि चालान गलत है, तो आप कोर्ट में जाकर इसे चुनौती दे सकते हैं.

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