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हिंदी न्यूज़ऑटो500 रुपए से भी कम में मिलने वाली ये कार एक्सेसरीज इमरजेंसी में आ सकती हैं सबसे ज्यादा काम, जरूर रखें अपने पास

500 रुपए से भी कम में मिलने वाली ये कार एक्सेसरीज इमरजेंसी में आ सकती हैं सबसे ज्यादा काम, जरूर रखें अपने पास

Car Accessories: 500 रुपये से कम कीमत में मिलने वाली कुछ कार एक्सेसरीज इमरजेंसी के समय बेहद काम आ सकती हैं. ये छोटे लेकिन जरूरी सामान आपकी यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और आसान बना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Jun 2026 11:08 AM (IST)
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Car Accessories: कार खरीदने के बाद ज्यादातर लोग उसके फीचर्स, सर्विस और माइलेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार छोटी और सस्ती एक्सेसरीज भी बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं. खासकर लंबी यात्रा, रात में ड्राइविंग या अचानक आने वाली इमरजेंसी के दौरान कुछ जरूरी सामान कार में होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. अच्छी बात यह है कि इनमें से कई उपयोगी एक्सेसरीज 500 रुपये से भी कम कीमत में आसानी से मिल जाती हैं. 

इनकी कीमत भले कम हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकी उपयोगिता काफी बड़ी साबित हो सकती है. कई बार पंचर, बैटरी की समस्या, खराब मौसम या सड़क पर अचानक आई परेशानी के दौरान यही छोटे उपकरण सबसे ज्यादा काम आते हैं. अगर आप अपनी कार को बेहतर तरीके से तैयार रखना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी एक्सेसरीज हमेशा कार में रखनी चाहिए. इससे आपकी यात्रा ज्यादा सुरक्षित और तनावमुक्त बन सकती है.

इमरजेंसी में काम आने वाली ये चीजें जरूर रखें कार में

कार में सबसे जरूरी सामानों में टो रोप, टॉर्च, टायर प्रेशर गेज और मोबाइल चार्जिंग केबल जैसी चीजें शामिल हैं. टो रोप किसी वाहन के खराब होने पर उसे खींचने के काम आती है. वहीं टॉर्च रात के समय या कम रोशनी वाली जगहों पर बड़ी मदद कर सकती है. टायर प्रेशर गेज की मदद से आप आसानी से टायर का दबाव जांच सकते हैं, जिससे बेहतर माइलेज और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित होती है. 

इसके अलावा एक अतिरिक्त मोबाइल चार्जिंग केबल भी कार में रखना समझदारी भरा कदम है. कई बार लंबी यात्रा के दौरान फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में यह छोटी सी एक्सेसरी काफी उपयोगी साबित होती है. इन सभी चीजों की कीमत आमतौर पर 500 रुपये से कम होती है, लेकिन इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: Car Servicing Tips: कार की सर्विसिंग में क्या-क्या बदलना जरूरी होता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते

छोटी कीमत, लेकिन बड़ी सुरक्षा और सुविधा

इसके अलावा कार में एक बेसिक फर्स्ट एड किट और ग्लास क्लीनिंग कपड़ा भी रखना चाहिए. किसी छोटी चोट या मेडिकल जरूरत के समय फर्स्ट एड किट तुरंत मदद कर सकती है. वहीं साफ विंडशील्ड बेहतर दृश्यता के लिए बेहद जरूरी होती है, खासकर बारिश और धूल भरे मौसम में. विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि कार में ऐसे जरूरी सामान हमेशा मौजूद होने चाहिए. ये एक्सेसरीज न केवल इमरजेंसी में मदद करती हैं, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग को भी आसान बनाती हैं. 

सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. कुछ रुपये में खरीदी गई ये छोटी चीजें कई बार हजारों रुपये के नुकसान और बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं. इसलिए अगली बार कार की तैयारी करते समय इन जरूरी एक्सेसरीज को अपनी चेकलिस्ट में जरूर शामिल करें.

यह भी पढ़ें: 10 लाख की कार 3 लाख में...दिल्ली की इन सस्ती मार्केट में छिपा है कारों का खजाना, जानें डिटेल्स

Published at : 13 Jun 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Road Safety Car Safety Car Accessories Emergency Kit Car Essentials
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