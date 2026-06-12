10 लाख की कार 3 लाख में...दिल्ली की इन सस्ती मार्केट में छिपा है कारों का खजाना, जानें डिटेल्स

आज के समय में नई कारों की कीमत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में कई लोग सेकेंड हैंड कार खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन मानते हैं. कम बजट में अच्छी कंडीशन की कार मिल जाए तो काफी पैसे बच सकते हैं. यही वजह है कि दिल्ली का पुरानी कारों का बाजार पूरे देश में काफी मशहूर है. यहां हर बजट और जरूरत के हिसाब से कारें मिल जाती हैं. अगर आप भी कम कीमत में कार खरीदने की सोच रहे हैं तो दिल्ली की कुछ मार्केट्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं. खास बात यह है कि आपको यहां 10 लाख की कार 3 लाख में मिल जाएगी.

इन मार्केट्स में सस्ती मिल जाएंगी गाड़ियां

दिल्ली का करोल बाग सेकेंड हैंड कारों के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में गिना जाता है. यहां आपको छोटी हैचबैक कारों से लेकर बड़ी SUV और लग्जरी कारों तक के कई विकल्प मिल जाते हैं. एक ही जगह पर कई डीलर्स होने की वजह से ग्राहक अलग-अलग कारों की कीमत और कंडीशन की तुलना कर सकते हैं. इसलिए कई लोग सबसे पहले यहीं आकर अपनी तलाश शुरू करते हैं.

मोती नगर और पीतमपुरा में भी गाड़ियां सस्ती

इसके अलावा मोती नगर भी पुरानी कारों के लिए काफी लोकप्रिय बाजार माना जाता है. यहां अलग-अलग बजट की कारें मिल जाती हैं और कई डीलर्स वाहन की फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं. जिन लोगों का बजट सीमित होता है, उनके लिए यह बाजार अच्छा विकल्प माना जाता है.

दिल्ली के पीतमपुरा और प्रीत विहार इलाके भी सेकेंड हैंड कार कारोबार के बड़े केंद्र माने जाते हैं. यहां सैकड़ों डीलर्स काम करते हैं और अलग-अलग कंपनियों की कारें उपलब्ध रहती हैं. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कई विकल्प देख सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

सेकेंड हैंड कार खरीदते समय सिर्फ कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. कार का सर्विस रिकॉर्ड, इंश्योरेंस, आरसी, दुर्घटना का इतिहास और इंजन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए. कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खरीदारी से पहले किसी भरोसेमंद मैकेनिक से कार की जांच जरूर करा लें, ताकि बाद में किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े. ऑनलाइन चर्चाओं में भी कई खरीदार यही सलाह देते हैं कि कार की तकनीकी जांच करवाना बेहद जरूरी है.

दिल्ली में सेकेंड हैंड कारों की मांग काफी ज्यादा रहती है. खासकर मारुति, हुंडई और होंडा जैसी कंपनियों की कारें सबसे ज्यादा खरीदी और बेची जाती हैं, क्योंकि इनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं.

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