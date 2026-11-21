‘अकवान’ चक्रवात के कारण अगले चार सप्ताह में देश के 8 राज्यों में बारिश होने की संभावना भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जताई है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

वहीं दूसरी ओर, उत्तर भारत में ठंड के साथ घने कोहरे का संकट बढ़ गया है. बंगाल की खाड़ी में बना ‘अकवान’ चक्रवात गुरुवार रात और अधिक शक्तिशाली हो गया.

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उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा चक्रवात

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुमान के मुताबिक, यह चक्रवात आज (20 नवंबर) दोपहर उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट पर गंजाम जिले के गोपालपुर के पास टकरा सकता है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, ‘अकवान’ चक्रवात पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.

ओडिशा के गोपालपुर से 240 किलोमीटर दूर

गुरुवार रात 11:30 बजे यह तूफान आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से दक्षिण-पूर्व दिशा में 170 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में 200 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से दक्षिण दिशा में 240 किलोमीटर दूर था. चक्रवात के तट से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और समुद्र में हलचल बढ़ गई है. विशाखापट्टनम पर चक्रवात का खतरा टल गया है, हालांकि आज उत्तर आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है.

महाराष्ट्र में असर के आसार

ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आज ‘अकवान’ चक्रवात के टकराने की आशंका जताई गई है. इसके मद्देनजर दोनों राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. चक्रवात का असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में देखने को मिलेगा.इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसका असर महाराष्ट्र के मौसम पर भी पड़ सकता है और राज्य के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है.

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