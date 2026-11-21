उस्मान ख्वाजा ने सैंडपेपर कांड को लेकर जो दावे किए हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में भारी बवाल मचा हुआ है. प्लेयर्स 2 खेमों में बट गए हैं. पैट कमिंस ने इन दावों को बकवास बताते हुए कहा की अगर उन्हें उस समय जानकारी थी तो तभी रोक सकते थे. कमिंस को जोश हेजलवुड का साथ मिला है, जिन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस पर कोई कार्यवाई होती हो तो वह संन्यास लेने के बारे में सोच सकते हैं.

न्यूज़ कॉर्प से बात करते हुए जोश हेजलवुड ने कहा कि उन्हें बॉल टेंपरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. बता दें कि उस्मान ख्वाजा की किताब 'सब्र' में दावा किया गया था कि 2018 सैंडपेपर की जानकारी पहले से पूरी टीम को थी. कमिंस ने करीब एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बचाव किया था.

हेजलवुड पिछले दो हफ्तों से सिडनी में कमिंस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर पर्थ में कमिंस कप्तान नहीं रहते हैं, तो वह अपने भविष्य के विकल्पों पर विचार करेंगे. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग लोगों की तरफ से काफी दबाव डाला गया है. मैं कमिंस का समर्थन करता हूं. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों का भी समर्थन करता हूं. पिछले कुछ सालों में, खासकर कप्तान के तौर पर उन्होंने जो कुछ भी किया है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं."

हेजलवुड ने आगे कहा, "सैंडपेपर वाली घटना के बाद कमिंस ने जिस स्थिति में टीम को पहुंचाया है, वह सच में एक बेहतरीन काम है. वह शानदार कप्तान हैं. टीम का है सर सदस्य आपको यही कहेगा. अगर हम पहले टेस्ट में उतरें और कमिंस कप्तान न हों तो सच बताऊं तो, पता नहीं तब क्या होगा."

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