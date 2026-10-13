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हिंदी न्यूज़ऑटोकार में AC चलने के बाद भी लग रही गर्मी, हर बार गैस नहीं होती वजह

कार में AC चलने के बाद भी लग रही गर्मी, हर बार गैस नहीं होती वजह

कार का AC चलने के बाद भी ठंडक नहीं दे रहा, तो हर बार गैस कम होना वजह नहीं है. जानें एयर फिल्टर, कंडेंसर, कंप्रेसर और कूलिंग फैन की समस्या कैसे पहचानें

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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गर्मी के मौसम में कार का AC सफर को आरामदायक बनाता है, लेकिन कई बार AC चलने के बाद भी केबिन ठंडा नहीं होता. ऐसे में ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि AC की गैस कम हो गई है और उसे दोबारा भरवाने की जरूरत है. हालांकि, कम कूलिंग के पीछे कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं. गंदा केबिन एयर फिल्टर, कंडेंसर में जमा धूल, कूलिंग फैन की खराबी या कंप्रेसर में समस्या भी इसकी वजह बन सकती है.

कुछ मामलों में AC की सेटिंग गलत होने या हवा के रास्ते में रुकावट आने से भी ठंडक कम महसूस होती है. इसलिए बिना जांच के गैस भरवाना सही तरीका नहीं है. पहले समस्या की असली वजह समझना जरूरी है, ताकि बेवजह खर्च से बचा जा सके और AC की कूलिंग भी बेहतर हो सके. 

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गंदा एयर फिल्टर और कंडेंसर बन सकते हैं वजह.

कार का केबिन एयर फिल्टर बाहर से आने वाली हवा में मौजूद धूल और गंदगी को रोकता है. समय के साथ इसमें धूल जमा होने पर AC से हवा कम आने लगती है. ऐसे में AC चलने के बावजूद केबिन जल्दी ठंडा नहीं होता. वहीं, कंडेंसर AC सिस्टम की गर्मी बाहर निकालने में मदद करता है. अगर इसमें धूल, पत्तियां या दूसरी गंदगी जमा हो जाए, तो गर्मी बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसका असर खासकर ट्रैफिक में या कार खड़ी होने पर ज्यादा महसूस हो सकता है. इसलिए एयर फिल्टर की समय पर सफाई या जरूरत के अनुसार बदलाव और कंडेंसर की जांच जरूरी है. हालांकि, फिल्टर की समस्या में आमतौर पर हवा का बहाव कम होता है, जबकि गर्म हवा आने की दूसरी वजहें भी हो सकती हैं. 

Compressor या Cooling Fan में भी हो सकती है खराबी.

अगर AC से हवा अच्छी आ रही है, लेकिन वह ठंडी नहीं है, तो कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट के स्तर या दूसरे हिस्सों की जांच करानी पड़ सकती है. कंप्रेसर AC सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने में मदद करता है. इसमें खराबी होने पर कूलिंग कमजोर या अनियमित हो सकती है. इसी तरह, कूलिंग फैन ठीक से काम न करे, तो खासकर ट्रैफिक में AC का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. अगर कार चलते समय ठंडी होती है, लेकिन रुकने पर गर्म हवा देने लगती है, तो फैन या कंडेंसर में हवा के बहाव की जांच उपयोगी हो सकती है. रेफ्रिजरेंट कम होने पर भी कूलिंग घट सकती है, लेकिन यह गैस सामान्य रूप से ईंधन की तरह खत्म नहीं होती. कमी मिलने पर लीकेज की जांच कराना जरूरी है, ताकि बार-बार गैस भरवाने की नौबत न आए. 

AC की कूलिंग बढ़ाने के लिए क्या करें.

सबसे पहले AC की तापमान सेटिंग और एयरफ्लो जांचें. कार धूप में खड़ी रही हो, तो शुरुआत में खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर निकलने दें और फिर AC चलाएं. केबिन ठंडा होने के बाद जरूरत के अनुसार रिसर्कुलेशन मोड इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर हवा कम आ रही है, तो केबिन फिल्टर की जांच कराएं. कूलिंग लगातार कमजोर हो, अजीब आवाज आए या AC कभी ठंडा और कभी गर्म हो, तो सर्विस सेंटर पर पूरे सिस्टम की जांच कराना बेहतर है. केवल अंदाज से गैस भरवाने या खुद से रेफ्रिजरेंट डालने से बचें, क्योंकि गलत मात्रा सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है. सही जांच से पता चल सकता है कि समस्या फिल्टर, फैन, कंप्रेसर, लीकेज या किसी अन्य हिस्से में है. इससे सही मरम्मत कराने और अनावश्यक खर्च से बचने में मदद मिलती है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 13 Oct 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Car AC Not Cooling
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