किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए 4*4 कारें, पैसों की है बर्बादी

4*4 कारें असल में वे कारें होती है, जिनमें इंजन की शक्ती कार के चारों पहियों तक समान रुप से पहुंचती है. ऐसी कारें कीचड़, बर्फ, रेत और ऊबड़-खाबड़ जगह पर आसानी से चलाई जा सकती है. यानी कि अगर गाड़ी का एक टायर कीचड़ या किसी गढ्ढे में फंस जाए, तो बाकी टायर उसे आसानी से निकाल सकते हैं. इस वजह से इसका वजन भी सामान्य कारों के मुकाबले ज्यादा होता है. युवाओं के बीच ऐसी गाड़ियां बेहद लोकप्रिय होती है. इनमें Thar, Scorpio, Safari, Range Rover जैसी कारें शामिल है. यह कारें ऑफरोडिंग के लिए तो बेहतर होती ही है, इस वजह से यह आम कारों के मुकाबले महंगी भी होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 4*4 कार खरीदना किन लोगों के लिए फायदेमंद होती है और किन लोगों के लिए पैसे की बर्बादी.

शहर में चलाने के लिए

अगर आप को कार केवल शहर में चलाने और ऑफिस आने-जाने के लिए चाहिए, तो आपके लिए सामान्य 4*2 कार बेहतर होगी. शहर की पक्की सड़के और ट्रैफिक में 4*4 कारों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता. वहीं अगर आपको ऑफरोडिंग करना पसंद है और आपको एडवेंचर राइड करने के लिए कार चाहिए, तो 4*4 कारें आपके लिए उपयुक्त हो सकती है.

कम खर्च चाहते हैं

अगर आप कम खर्च में कार खरीदना चाहते हैं, तो सामान्य 4*2 कार खरीदना आपके बजट के लिए परफेक्ट है. 4*4 कारें सामान्य कारों से वजन में भारी और बजट में महंगी होती है. वहीं इनकी मेंटेनेंस का खर्च भी सामान्य कारों के मुकाबले अधिक होता है. वहीं यह कारें ईंधन की खपत भी माइलेज के हिसाब से ज्यादा करती है. ऐसे में इसके रखराव का खर्च आम व्यक्ति के लिए अधिक हो सकता है. 4*4 कारों का मतलब केवल ताकतवर और भारी भरकम प्रेसेंस नहीं होती है, उनका सही इस्तेमाल और फिचर्स उन्हें खास बनाते हैं.

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घूमना पसंद करते हैं

अगर आपको कार केवल शहर की पक्की सड़को पर चलाने के लिए नहीं चाहिए. आपको ऑफरोडिंग करना पसंद है, तो 4*4 कारें आपके लिए बेहतरीन होती है. यह कच्ची सड़को, कीचड़, बर्फ और रेत जैसे स्थानों पर चलाने के लिए बनाई गई है. इसके 4*4 पॉवर का उपयोग ही ऐसे स्थानों पर अच्छी तरह से हो पाता है. अगर आप पहाड़ी इलाकें या बर्फबारी वाली जगहों पर रहते हैं, तो 4*4 कारें आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती हैं.

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