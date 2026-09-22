फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आ रही है शानदार SUV, जानिए इसकी खास बातें

इंडिया में जब भी किसी बड़ी SUV का नाम आता है तो सबसे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का ही ख्याल लोगों के दिमाग में आता है. जबकि इन दिनों एमजी मैजेस्टर एसयूवी का भी नाम चल रहा है. लेकिन इन दिनों कुछ कंपनियां बड़ी एसयूवी पर काम कर रही थी और अब जेएसडब्ल्यू मोटर्स के साथ मिलकर जेटूर अपनी लोकप्रिय SUV जेटूर टी2 आई-डीएम को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है.

बता दें कि, कंपनी ने अपने पहले प्रॉडक्ट के तौर पर इस प्रीमियम SUV को चुना है और यह नहीं SUV सीधे तौर पर फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देगी. इस गाड़ी की सबसे खास बात इसका इंजन सेटअप होने वाला है. चलिए जानतें है इस नई SUV के बारें में बेहद विस्तार से.

इंटेलिजेंट डुअल-मोड हाइब्रिड सिस्टम

आपको बता दें कि, जेटूर टी2 में बेहद स्मार्ट और एडवांस इंटेलिजेंट डुअल-मोड (i-DM) हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. जिसके चलते ड्राइवर अपनी जरूरत और सड़क की स्थिति के अनुसार इसे 5 अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स में चला सकेंगे.

जबकि इनमें EV ड्राइव, सीरीज हाइब्रिड, डुअल पावर बूस्ट, पैरेलल हाइब्रिड और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग शामिल हैं. यह सिस्टम कार के परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखता है. इसमें 3-स्पीड समर्पित हाइब्रिड ट्रांसमिशन दिया गया है. जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ और रिफाइंड बना देता है.

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800 KM की कुल रनिंग

जानकारी दें दे कि, इस SUV में 18.4 kWh क्षमता का लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी पैक मिलेगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर लगभग 140 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है. यानी आप शहर के रोजाना के सारे काम बिना एक बूंद पेट्रोल खर्च किए सिर्फ बिजली पर निपटा सकते हैं.

वहीं, जब इस SUV में पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो फुल टैंक में यह गाड़ी लगभग 800 किलोमीटर तक की लंबी दूरी आसानी से तय कर लेगी. इसके अलावा इसमें 3.3 kW व्हीकल-टू-लोड फीचर भी दिया गया है. जिससे आप कार की बैटरी से अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण भी चला सकते हैं.

टर्बो इंजन के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर

जबकि कार की पावरट्रेन की बात करें तो जेटूर टी2 आई-डीएम में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. शुरुआत में यह फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के साथ पेश की जाएगी.

जबकि आगे चलकर इसका 4x4 (AWD) वेरिएंट भी बाजार में उतारा जा सकता है. ज़्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोड पर चलने के कारण इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सामान्य पेट्रोल या डीजल SUVs के मुकाबले काफी ज्यादा होगी. इससे आपकी जेब पर ईंधन का बोझ न के बराबर पड़ेगा.

जल्द होगी लॉन्च और फॉर्च्यूनर को देगी टक्कर

जेटूर टी2 आई-डीएम प्लग-इन हाइब्रिड SUV को जल्द ही इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा. बाजार में आने के बाद इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी मैजेस्टर जैसी बड़ी और स्थापित SUVs से होगा.

हालांकि, इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन इसे अपने सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों से बिल्कुल अलग और एक कदम आगे खड़ा करता है. बेहतरीन लुक, हाई-टेक केबिन और धाकड़ माइलेज की वजह से यह भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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