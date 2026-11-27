यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमएआईएम, सपा सहित अन्य दल के नेता एक-दूसरे पर हमलावर हैं. अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि यूपी में 'अब्दुल' उपमुख्यमंत्री बनेगा.

शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को गिरिराज सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में इसको लेकर कहा, "वो ओवैसी जानें और अखिलेश जानें… मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव भी देखें, ओवैसी भी देखें. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200% मोदी और योगी के नेतृत्व में बनेगी."

पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में 'अब्दुल' उपमुख्यमंत्री बनेगा वाले बयान पर कहा, "वो ओवैसी जाने और अखिलेश जाने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव भी देखें, ओवैसी भी देखें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200% मोदी और योगी के नेतृत्व में बनेगी।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 27, 2026

यूसीसी पर शाह के बयान का किया समर्थन

दूसरी ओर बीते गुरुवार (26 नवंबर) को 'संविधान दिवस' के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है वहां आने वाले समय में यूसीसी लागू किया जाएगा. इस पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है. अमित शाह के बयान का गिरिराज सिंह ने समर्थन किया. कहा कि यह कोई आज नहीं कह रहे हैं, देश के सभी राज्यों में यूसीसी लागू होना चाहिए. यह कानून तो 1947 के बाद ही यह लागू होना चाहिए था.

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गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि यूसीसी 'एक देश, एक कानून' है. यह कोई अलग विचारधारा नहीं है. देश के संविधान की विचारधारा है. मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश के अंदर यूसीसी को लागू नहीं किया.

अमित शाह और नितिन नवीन द्वारा दिए गए बयान 'संविधान की किताब लेकर चलने वाले संविधान को पढ़ें' पर गिरिराज सिंह ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस ने संविधान को सत्ता का माध्यम बनाया... सत्ता का दुरुपयोग किया… चाहे इमरजेंसी लगाकर हो चाहे जो हो… उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया."

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