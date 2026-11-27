131वां संविधान संशोधन बिल अप्रैल 2026 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका मकसद 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया (डिलिमिटेशन) से जोड़कर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना और लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाना था. ये विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में बहुमत न मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सका.

इस दौरान बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि 352 वोटों की आवश्यकता थी. इस विधेयक के पास न होने के कारण सरकार को विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 को वापस लेना पड़ा.

डिलिमिटेशन और जनगणना का संबंध

इस बिल का मकसद साल 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन को लागू कर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर लगे स्थगन को समाप्त करना था, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर लागू किया गया था. इसका मकसद वर्तमान जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के तहत एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को स्थापित करना था.

विपक्षी दलों का तर्क

विपक्षी पार्टियों का तर्क था कि जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन लागू होने पर खासकर दक्षिण के राज्यों को उनके जनसंख्या कंट्रोल प्रयासों को लेकर नुकसान उठाना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन की कार्यवाही से अलग करने पर जोर दिया.

बता दें कि 16 अप्रैल, 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रभावी हुआ, जो राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रावधान करता है.

अनुच्छेद 334A इस आरक्षण को आगामी जनगणना 2027 के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ता है और इसके 2034 से पूर्व क्रियान्वित होने की संभावना न के बराबर है. इसी देरी को खत्म करने के लिए महिला आरक्षण के लाभ को वर्ष 2029 तक सुनिश्चित करने के मकसद से लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 और अन्य बिल पेश किए गए थे.

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