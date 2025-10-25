फ्रिज से लेकर मसाज तक मिलेगा सभी ऐशो-आराम! फरहान अख्तर ने खरीदी 4 करोड़ की लग्जरी SUV

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने दीवाली के मौके पर अपने कार कलेक्शन में एक बेहद लग्जरी SUV एड की है. ये लग्जरी कार कोई और नहीं बल्कि Mercedes GLS 600 SUV है, जो कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इस शानदार SUV की ऑन-रोड कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है. फरहान अख्तर से पहले इस गाड़ी को रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण, संजय दत्त, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर जैसे कई एक्टर्स खरीद चुके हैं.

Mercedes-Maybach GLS600 में 4.0-लीटर V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 560 bhp की पावर और 730 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है. इतनी पावरफुल SUV होने के बावजूद इसका ड्राइविंग अनुभव बेहद स्मूद है. यही वजह है कि इसे लग्जरी और परफॉर्मेंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है.

इस गाड़ी में मिलेगा सभी ऐशो-आराम

Mercedes-Maybach GLS600 सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह लग्जरी फील कराती है. इसमें मसाज फंक्शन वाली सीटें दी गई हैं, जो सफ़र को बेहद आरामदायक बनाती हैं. कार में मल्टी-सनरूफ और रियर सनब्लाइंड मौजूद है, जो केबिन को और भी प्रीमियम लुक देता है. इसका अडैप्टिव एयर सस्पेंशन हर तरह की सड़क पर स्मूद और आरामदायक राइड का अनुभव कराता है. इसके अलावा 27-स्पीकर वाला हाई-फिडेलिटी साउंड सिस्टम शानदार म्यूजिक क्वालिटी देता है.

गाड़ी के फीचर्स

मर्सिडीज की इस लग्जरी कार में 64 कलर एंबियंट लाइटिंग का विकल्प है, जो ड्राइविंग का माहौल और भी खास बना देता है. वहीं, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे आधुनिक और टेक-फ्रेंडली बनाता है. इसके अलावा इसमें कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जिनमें वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और रिक्लाइनिंग फंक्शन शामिल हैं. पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए रेफ्रिजरेटर और शैंपेन ग्लास वाला स्पेशल आर्मरेस्ट भी दिया गया है.

