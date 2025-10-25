GST कट के बाद Hero Splendor की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जानिए राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

पिछले महीने से लागू किए गए GST रिफॉर्म्स 2025 ने टू-व्हीलर उद्योग को बड़ा बूस्ट दिया है. अब 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ये वही कैटेगरी है जिसमें देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलें और स्कूटर आते हैं. ऐसे में खास बात यह है कि Hero Splendor बाइक एक बार फिर मोस्ट-सेलिंग बाइक बन गई है.

Hero Splendor ने एक बार फिर टॉप पोजीशन अपने नाम की है. कंपनी ने इस बाइक की कुल 3.82 लाख यूनिट्स बेची हैं और 26% मार्केट शेयर हासिल किया. हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में 125 मिलियन यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है और इस मौके पर कंपनी ने Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किए है Hero Splendor बाइक किफायती दाम और लो मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस के साथ आती है.

अब कितनी बदल गई कीमत?

Hero Splendor Plus पहले 28 फीसदी GST के साथ 80,166 रुपये में मिल रही थी. अब टैक्स घटकर 18% हो गया है. ऐसे में ग्राहक इस बाइक को अब सिर्फ 73 हजार 764 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. यानी इस पॉपुलर बाइक पर 6 हजार 402 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है.

बाइक की पावर और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

ये बाइक्स भी अच्छे ऑप्शन्स

बजट राइडर्स के लिए HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है

