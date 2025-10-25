हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद Hero Splendor की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जानिए राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

GST कट के बाद Hero Splendor की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, जानिए राइवल बाइक्स कितनी सस्ती?

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में 125 मिलियन यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है और इस मौके पर कंपनी ने Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किए हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले महीने से लागू किए गए GST रिफॉर्म्स 2025 ने टू-व्हीलर उद्योग को बड़ा बूस्ट दिया है. अब 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ये वही कैटेगरी है जिसमें देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलें और स्कूटर आते हैं. ऐसे में खास बात यह है कि Hero Splendor बाइक एक बार फिर मोस्ट-सेलिंग बाइक बन गई है.

Hero Splendor ने एक बार फिर टॉप पोजीशन अपने नाम की है. कंपनी ने इस बाइक की कुल 3.82 लाख यूनिट्स बेची हैं और 26% मार्केट शेयर हासिल किया. हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में 125 मिलियन यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है और इस मौके पर कंपनी ने Splendor+, Passion+ और Vida VX2 के स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किए है Hero Splendor बाइक किफायती दाम और लो मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस के साथ आती है.

अब कितनी बदल गई कीमत? 

Hero Splendor Plus पहले 28 फीसदी GST के साथ 80,166 रुपये में मिल रही थी. अब टैक्स घटकर 18% हो गया है. ऐसे में ग्राहक इस बाइक को अब सिर्फ 73 हजार 764 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. यानी इस पॉपुलर बाइक पर 6 हजार 402 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है.

बाइक की पावर और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

ये बाइक्स भी अच्छे ऑप्शन्स

बजट राइडर्स के लिए HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है

यह भी पढ़ें:-

2025 Skoda Octavia RS vs Volkswagen Golf GTI: 50 लाख में कौन-सी कार है स्मार्ट चॉइस? मिनटों में समझे अंतर 

Published at : 25 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero Splendor Plus GST Reforms 2025 Hero Splendor Sales
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा
रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए किए हैं बहुत त्याग, 'लक्ष्मण' रवि दुबे ने किया खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget