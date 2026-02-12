BMW का बड़ा फैसला: वापस बुलाईं 5 लाख से ज्यादा कारें, वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

जर्मन लग्जरी कार निर्माता BMW ने दुनियाभर में अपनी 5 लाख से ज्यादा कारों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने यह रिकॉल इंजन स्टार्टर में पाई गई तकनीकी खराबी की वजह से किया है. बताया जा रहा है कि इस खराबी के कारण कार में आग लगने का खतरा हो सकता है, जो ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंजन स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट का खतरा

BMW के प्रवक्ता के अनुसार, इंजन स्टार्टर में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में समय के साथ ज्यादा घिसावट देखी गई है. इस घिसावट के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है. यदि ऐसा होता है तो स्टार्टर का हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकता है. कंपनी ने चेतावनी दी है कि खराब स्थिति में चलती हुई कार में आग भी लग सकती है. यही वजह है कि कंपनी ने एहतियात के तौर पर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां रिकॉल करने का फैसला किया है.

कौन-कौन से मॉडल हैं प्रभावित?

यह तकनीकी समस्या जुलाई 2020 से जुलाई 2022 के बीच बनी 16 अलग-अलग मॉडल्स में पाई गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5,75,000 कारें इससे प्रभावित हो सकती हैं. प्रभावित मॉडल्स में BMW की 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, 5 सीरीज और 7 सीरीज शामिल हैं. इसके अलावा X4, X5, X6 और Z4 जैसे पॉपुलर SUV और स्पोर्ट्स मॉडल भी इस List में आते हैं.

कार मालिकों के लिए कंपनी की सलाह

BMW ने सभी कार मालिकों को सलाह दी है कि इंजन स्टार्ट करने के बाद, खासकर रिमोट स्टार्ट फीचर का इस्तेमाल करते समय, गाड़ी को बिना निगरानी के न छोड़ें. कंपनी जल्द ही प्रभावित ग्राहकों को आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी देगी. साथ ही खराब इंजन स्टार्टर को मुफ्त में बदला जाएगा, जिससे ग्राहकों को किसी तरह का एक्स्ट्रा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा.

BMW के लिए नई चुनौती

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब BMW को इतनी बड़ी संख्या में कारें वापस बुलानी पड़ी हैं. इससे पहले 2024 में ब्रेक सिस्टम की खराबी के कारण कंपनी ने लगभग 15 लाख गाड़ियां रिकॉल की थीं. हालांकि, कंपनी का दावा है कि इस बार के रिकॉल से उसकी वित्तीय स्थिति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. BMW का यह कदम सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देता है. यदि आपके पास इन मॉडल्स में से कोई कार है, तो कंपनी की ओर से जारी सूचना पर ध्यान देना जरूरी है और जल्द से जल्द सर्विस सेंटर से संपर्क करना चाहिए.

