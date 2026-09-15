7 Series जैसा Size, 669KM Range, BMW का नया Luxury दांव

जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू अपनी दमदार और लग्जरी कार के लिए जानी जाती है. जबकि अब कंपनी एक और धमाकेदार गाड़ी पेश कर दी है. बीएमडब्ल्यू ने अपनी नई BMW i5 LWB इलेक्ट्रिक सेडान को भारतीय बाजार में उतार दिया है. जिसकी शुरुआती कीमत 79.6 लाख रुपये रखी गई है. इस नई इलेक्ट्रिक सेडान का साइज और रोड प्रेजेंस फ्लैगशिप मॉडल BMW 7-Series जैसी बड़ी कारों के बराबर अहसास कराती है.

जबकि शानदार लुक, नए सॉफ्टवेयर और पर्यावरण के अनुकूल लग्जरी कार उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है जो पारंपरिक पेट्रोल-डीजल कारों से हटकर एक प्रीमियम और शांत अनुभव चाहते हैं. अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में एक लग्जरी ईवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस गाड़ी से जुड़ी हर खास बात आपको जरूर जाननी चाहिए.

7-सीरीज जैसा साइज और बेहतरीन लुक

आपको बता दें कि, बीएमडब्ल्यू i5 LWB के डायमेंशन इसे सेगमेंट की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग रखते हैं. क्योंकि, इस कार की कुल लंबाई 5,175mm और इसका व्हीलबेस 3,105mm का है. जो पेट्रोल वाली 5-Series के बराबर और काफी हद तक बड़ी 7-Series जैसा रोड प्रेजेंस देता है.

वहीं, कार के एक्सटीरियर में इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल, स्टाइलिश 20-इंच के अलॉय व्हील्स और शार्प एलईडी हेडलैंप सेटअप दिए गए हैं. इसका लॉन्ग-व्हीलबेस डिजाइन सड़क पर चलते हुए बेहद शाही और शानदार नजर आता है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में पूरी तरह कामयाब रहता है.





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मिलती है 669KM की शानदार रेंज

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो नई i5 LWB बेहद दमदार और भरोसेमंद साबित होती है. इसमें 81.6kWh का बैटरी पैक दिया गया है जो WLTP साइकिल के अनुसार सिंगल चार्ज में 669 किलोमीटर तक की शानदार ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है. इसके रियर-माउंटेड सिंगल मोटर से मिलने वाली 268 hp की पावर और 410 Nm का टॉर्क इसे बेहद स्मूथ और तेज रफ्तार देते हैं. इसकी राइड क्वालिटी इस सेगमेंट में बेहतरीन है जो खराब रास्तों पर भी यात्रियों को झटकों से बचाती है.





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हाई-टेक केबिन और लग्जरी फीचर्स

आपको बता दें कि, कार का इंटीरियर पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस है. डैशबोर्ड पर एक बड़ा 14.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें ज्यादातर फिजिकल कंट्रोल्स को इंटीग्रेट किया गया है. वहीं, इसके अलावा केबिन में 17-स्पीकर वाला दमदार बॉवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और शानदार एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है.

जबकि लॉन्ग व्हीलबेस होने के कारण पीछे की सीटों पर पैर रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिलती है और कांच की छत पर रात के समय दिखने वाली पैटर्न लाइटिंग केबिन के माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है.

लग्जरी सेगमेंट में नया बेंचमार्क

बता दें कि, भारतीय बाजार में अपनी बेहतरीन प्राइसिंग और लोकलाइज्ड स्ट्रेटजी के दम पर BMW पहले से ही लग्जरी ईवी सेगमेंट में आगे चल रही है. पेट्रोल कारों के मुकाबले यह इलेक्ट्रिक सेडान न केवल कम रनिंग कॉस्ट देती है.

बल्कि बिना किसी आवाज या वाइब्रेशन के एक लग्जरी राइड का अनुभव कराती है. भले ही पीछे की सीट पर कुछ छोटे-मोटे सनशेड्स जैसे फीचर्स की कमी खल सकती है लेकिन कीमत और साइज के लिहाज से यह कार अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में बेहद वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित होती है.

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