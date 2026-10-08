दशहरा पर कम बजट में घर लाएं नई Bike, देखें पूरी लिस्ट

अगर बजट थोड़ा बढ़ाकर ज्यादा इंजन क्षमता चाहिए तो Platina 110 देख सकते हैं. इसकी कीमत करीब ₹75,000 से शुरू होती है. इसमें 115cc इंजन मिलता है, जो लगभग 9.5 PS की पावर देता है. यह 100cc मॉडल के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाला विकल्प है, लेकिन कीमत अभी भी ₹1 लाख से काफी नीचे है. दशहरा पर खरीदारी से पहले अपने शहर की डीलर कीमत, बीमा, RTO और उपलब्ध ऑफर्स जरूर जांच लें.