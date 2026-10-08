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दशहरा पर कम बजट में घर लाएं नई Bike, देखें पूरी लिस्ट
दशहरा पर नई बाइक खरीदने का प्लान है तो ये किफायती मॉडल आपके बजट में फिट हो सकते हैं. देखें कीमत, इंजन और माइलेज की पूरी जानकारी
दशहरा और त्योहारी सीजन में नई बाइक खरीदना कई लोगों के लिए खास होता है, लेकिन बजट हर किसी का बड़ा नहीं होता. ऐसे में 100cc और 110cc सेगमेंट की कम कीमत वाली कम्यूटर बाइक्स एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं. इन बाइक्स का फोकस तेज रफ्तार के बजाय रोजाना इस्तेमाल, आसान मेंटेनेंस और कम चलने वाले खर्च पर रहता है. अक्टूबर 2026 में भारतीय बाजार में कई ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जिनकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹60,000 से ₹80,000 के आसपास है. हालांकि, शहर के हिसाब से कीमत और ऑन-रोड खर्च अलग हो सकता है. यहां हम ऐसी ही 5 किफायती बाइक्स की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें दशहरा पर घर लाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है.
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Published at : 08 Oct 2026 05:14 PM (IST)
Tags :Bikes
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