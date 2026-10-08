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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोदशहरा पर कम बजट में घर लाएं नई Bike, देखें पूरी लिस्ट

दशहरा पर कम बजट में घर लाएं नई Bike, देखें पूरी लिस्ट

दशहरा पर नई बाइक खरीदने का प्लान है तो ये किफायती मॉडल आपके बजट में फिट हो सकते हैं. देखें कीमत, इंजन और माइलेज की पूरी जानकारी

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 08 Oct 2026 05:14 PM (IST)
दशहरा पर नई बाइक खरीदने का प्लान है तो ये किफायती मॉडल आपके बजट में फिट हो सकते हैं. देखें कीमत, इंजन और माइलेज की पूरी जानकारी

दशहरा और त्योहारी सीजन में नई बाइक खरीदना कई लोगों के लिए खास होता है, लेकिन बजट हर किसी का बड़ा नहीं होता. ऐसे में 100cc और 110cc सेगमेंट की कम कीमत वाली कम्यूटर बाइक्स एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं. इन बाइक्स का फोकस तेज रफ्तार के बजाय रोजाना इस्तेमाल, आसान मेंटेनेंस और कम चलने वाले खर्च पर रहता है. अक्टूबर 2026 में भारतीय बाजार में कई ऐसी बाइक्स मौजूद हैं जिनकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹60,000 से ₹80,000 के आसपास है. हालांकि, शहर के हिसाब से कीमत और ऑन-रोड खर्च अलग हो सकता है. यहां हम ऐसी ही 5 किफायती बाइक्स की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें दशहरा पर घर लाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है.

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Honda Shine 100 भी कम बजट में एक विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹65,700 के आसपास है. इसमें 98.98cc इंजन मिलता है, जो करीब 7.4 PS की पावर देता है. इसका वजन लगभग 99 किलोग्राम है, इसलिए शहर में इसे संभालना आसान हो सकता है. यह बाइक उन खरीदारों के लिए है जो साधारण डिजाइन और रोजाना के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान देते हैं.
Honda Shine 100 भी कम बजट में एक विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹65,700 के आसपास है. इसमें 98.98cc इंजन मिलता है, जो करीब 7.4 PS की पावर देता है. इसका वजन लगभग 99 किलोग्राम है, इसलिए शहर में इसे संभालना आसान हो सकता है. यह बाइक उन खरीदारों के लिए है जो साधारण डिजाइन और रोजाना के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान देते हैं.
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अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम कीमत है तो Hero HF Deluxe पर नजर डाल सकते हैं. अक्टूबर 2026 में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹59,000 से शुरू होती है. इसमें 97.2cc इंजन मिलता है, जो करीब 8 PS की पावर देता है. कंपनी के दावे के अनुसार इसकी माइलेज करीब 70 kmpl है. इसका हल्का और सरल सेटअप इसे रोजाना ऑफिस, बाजार और छोटे शहरों के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक बनाता है.
अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम कीमत है तो Hero HF Deluxe पर नजर डाल सकते हैं. अक्टूबर 2026 में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹59,000 से शुरू होती है. इसमें 97.2cc इंजन मिलता है, जो करीब 8 PS की पावर देता है. कंपनी के दावे के अनुसार इसकी माइलेज करीब 70 kmpl है. इसका हल्का और सरल सेटअप इसे रोजाना ऑफिस, बाजार और छोटे शहरों के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक बनाता है.
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अगर बजट थोड़ा बढ़ाकर ज्यादा इंजन क्षमता चाहिए तो Platina 110 देख सकते हैं. इसकी कीमत करीब ₹75,000 से शुरू होती है. इसमें 115cc इंजन मिलता है, जो लगभग 9.5 PS की पावर देता है. यह 100cc मॉडल के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाला विकल्प है, लेकिन कीमत अभी भी ₹1 लाख से काफी नीचे है. दशहरा पर खरीदारी से पहले अपने शहर की डीलर कीमत, बीमा, RTO और उपलब्ध ऑफर्स जरूर जांच लें.
अगर बजट थोड़ा बढ़ाकर ज्यादा इंजन क्षमता चाहिए तो Platina 110 देख सकते हैं. इसकी कीमत करीब ₹75,000 से शुरू होती है. इसमें 115cc इंजन मिलता है, जो लगभग 9.5 PS की पावर देता है. यह 100cc मॉडल के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाला विकल्प है, लेकिन कीमत अभी भी ₹1 लाख से काफी नीचे है. दशहरा पर खरीदारी से पहले अपने शहर की डीलर कीमत, बीमा, RTO और उपलब्ध ऑफर्स जरूर जांच लें.
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Hero Splendor Plus इस सेगमेंट की सबसे पहचान वाली बाइक्स में से एक है. अक्टूबर 2026 में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹77,000 से शुरू होती है. इसमें 97.2cc इंजन मिलता है, जो करीब 8 PS की पावर देता है. कंपनी के अनुसार माइलेज करीब 70 kmpl है. इसकी मजबूत सर्विस और डीलर नेटवर्क भी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं.
Hero Splendor Plus इस सेगमेंट की सबसे पहचान वाली बाइक्स में से एक है. अक्टूबर 2026 में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹77,000 से शुरू होती है. इसमें 97.2cc इंजन मिलता है, जो करीब 8 PS की पावर देता है. कंपनी के अनुसार माइलेज करीब 70 kmpl है. इसकी मजबूत सर्विस और डीलर नेटवर्क भी इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं.
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Bajaj Platina 100 की शुरुआती कीमत करीब ₹73,000 के आसपास है. इसमें 99.59cc इंजन मिलता है, जो 8.2 PS की पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है. Bajaj इसे कम्यूटर सेगमेंट में माइलेज और आराम को ध्यान में रखकर पेश करती है. इसकी कीमत HF Deluxe से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा पावर चाहने वाले खरीदार इसे देख सकते हैं
Bajaj Platina 100 की शुरुआती कीमत करीब ₹73,000 के आसपास है. इसमें 99.59cc इंजन मिलता है, जो 8.2 PS की पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है. Bajaj इसे कम्यूटर सेगमेंट में माइलेज और आराम को ध्यान में रखकर पेश करती है. इसकी कीमत HF Deluxe से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा पावर चाहने वाले खरीदार इसे देख सकते हैं
Published at : 08 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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Bikes

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