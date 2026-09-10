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हिंदी न्यूज़ऑटोकार में नहीं हो पा रहा रिजनरेशन? ये तरीके आएंगे काम

कार में नहीं हो पा रहा रिजनरेशन? ये तरीके आएंगे काम

डीजल की कार में DPF रिजनरेशन पूरा न होने पर चेतावनी दिखाई दे सकती है. जानें रिजनरेशन क्यों रुकता है और किन तरीकों से इसे सही तरीके से पूरा किया जा सकता है?

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 10 Sep 2026 10:14 AM (IST)
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आजकल कई डीजल कारों में DPF यानी Diesel Particulate Filter लगा होता है. इसका काम इंजन से निकलने वाले धुएं में मौजूद बारीक कणों को पकड़ना होता है. समय के साथ इस फिल्टर में काले कण जमा होते रहते है और कार का सिस्टम उसे गर्म करके जलाने की कोशिश करता है. इसी प्रक्रिया को DPF रिजनरेशन कहा जाता है. आमतौर पर यह प्रक्रिया कार खुद कर लेती है, लेकिन अगर गाड़ी लगातार छोटी दूरी पर या कम स्पीड पर चलाई जाए तो एग्जॉस्ट का तापमान पर्याप्त नहीं बढ़ पाता और रिजनरेशन अधूरा रह जाता है. ऐसे में कार के डैशबोर्ड पर DPF या रिजनरेशन से जुड़ी चेतावनी भी दिखाई दे सकती है.

 कार को थोड़ी देर खुली सड़क पर चलाएं

अगर आपकी कार में DPF की शुरू की चेतावनी आई है और आपके वाहन के मैनुअल में ड्राइव रिजनरेशन की परमिशन दी गई है, तो सुरक्षित हाईवे या खुली सड़क पर कुछ समय लगातार इसे चलाएं. उदाहरण के लिए कुछ मॉडल्स में 60 किमी/घंटा से ऊपर की स्पीड  करीब 25 मिनट ड्राइव करने से रिजनरेशन पूरा हो जाता है. लेकिन हर कार का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए अपनी कार के मैनुअल में दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें.

बार-बार छोटी दूरी की ड्राइविंग से बचें

अगर कार को रोजाना सिर्फ कुछ किलोमीटर चलाया जाता है और बार-बार इंजन बंद कर दिया जाता है तो DPF को रिजनरेशन के लिए जरूरी तापमान मिलने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में फिल्टर में काले कण  जमा होते रहते है. इसलिए समय-समय पर, जब ट्रैफिक और सड़क की स्थिति अच्छी हो तो , कार को पर्याप्त दूरी तक चलाएं लेकिन केवल रिजनरेशन के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं यह खतरनाक हो सकता है.

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अगर कार में Self Regeneration का विकल्प है तो उसे देखें

कुछ डीजल कारों में कंपनी की ओर से Self Regeneration का विकल्प दिया जाता है. ऐसे मॉडल में डैशबोर्ड पर चेतावनी आने पर कंपनी के बताए तरीके से यह रिजनरेशन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है. अगर कार में रिजनरेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो उसे बार-बार बीच में रोकना सही नहीं है.  कुछ कंपनियों के मैनुअल में बताया गया है कि इंजन का पर्याप्त गर्म न होना, गाड़ी को चलाना या रिजनरेशन के दौरान कुछ स्थितियां प्रक्रिया को रोक सकती हैं.  इसलिए जिस तरीके की परमिशन आपकी कार कंपनी देती है, उसी के अनुसार प्रोसेस पूरी होने दें.

चेतावनी बार-बार आए तो सर्विस सेंटर जाएं

अगर DPF की चेतावनी लगातार बनी रहती है, लाइट ब्लिंक करने लगती है या चेक इंजन जैसी चेतावनी भी दिखाई देती है तो बार-बार खुद से रिजनरेशन करने की कोशिश न करें. ज्यादा जाम और DPF के साथ लगातार गाड़ी चलाने से फिल्टर और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए समय पर जांच कराना बेहतर है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 10 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Car DPF Regeneration
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