टेस्टिंग के दौरान दिखी Mahindra Thar Facelift, जानिए क्या होगा खास?

Mahindra Thar भारत की सबसे पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV में से एक है और अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है. नई Thar को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. नई Thar के लुक में बदलाव के साथ इसमें ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. खास तौर पर Thar Roxx पर बेस्ड डिजाइन और Level-2 ADAS इसके बड़े अपडेट हो सकते हैं.

नई Mahindra Thar के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. टेस्टिंग मॉडल में नए डिजाइन की लाइटिंग और बदले हुए फ्रंट हिस्से की झलक मिली है. इसमें गोल LED हेडलाइट्स के साथ C-शेप LED DRLs दिए जाने की उम्मीद है. फ्रंट ग्रिल को भी मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न डिजाइन मिल सकता है. इस बदलाव के बाद नई Thar का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक हो सकता है.

नई Thar का डिजाइन और फीचर्स

नई Thar के डिजाइन में कंपनी Thar Roxx पर बेस्ड हो सकती है. इस SUV में Thar Roxx जैसी डिजाइन थीम देखने को मिल सकती है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं. 19-इंच के नए अलॉय व्हील्स का जिक्र किया गया है. पीछे की तरफ भी LED टेल लाइट्स के डिजाइन में बदलाव किए जाने की उम्मीद है.

Thar Facelift में सिर्फ डिजाइन को ही अपडेट नहीं किया जाएगा, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें Level-2 ADAS दिया जा सकता है. यह सिस्टम कैमरा और सेंसर की मदद से ड्राइविंग के दौरान कई तरह की सहायता देता है. इससे नई Thar मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से लैस SUV बन सकती है.

खास तौर पर Level-2 ADAS को लेकर उम्मीद जताई गई है. अगर कंपनी इसे प्रोडक्शन मॉडल में शामिल करती है तो Thar में ड्राइवर असिस्ट सिस्टम के जरिए सेफ्टी और ड्राइविंग सुविधा को बेहतर बनाया जा सकता है.

फेसलिफ्ट मॉडल के केबिन में भी कई नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी जा सकती है. ORVMs के लिए ऑटो-फोल्डिंग फंक्शन और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

Level-2 ADAS में कैमरा और सेंसर की मदद से कार ड्राइवर को कुछ कंडीशन में सहायता दे सकती है. इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन से जुड़ी सहायता और टक्कर से बचाव जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं.

गाड़ी का इंजन और लॉन्चिंग

Thar Facelift के इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर टर्बो डीजल, 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन को आगे भी जारी रख सकती है. ड्राइविंग जरूरत के हिसाब से इसमें 4X2 और 4X4 दोनों ड्राइवट्रेन विकल्प मिल सकते हैं.साथ ही ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलने की उम्मीद है.

महिंद्रा ने अभी तक नई Thar Facelift की लॉन्च डेट को ऑफिशियली नहीं किया है. इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है. हालांकि, लॉन्च टाइमलाइन में बदलाव संभव है. कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही इसकी सही तारीख और फीचर्स की पूरी जानकारी सामने आएगी.

कुल मिलाकर, नई Mahindra Thar Facelift में कंपनी का फोकस इसके आइकॉनिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा मॉडर्न बनाने पर हो सकता है. Thar Roxx पर बेस्ड नया फ्रंट लुक, नई LED लाइटिंग, Level-2 ADAS और ज्यादा कंफर्ट फीचर्स इसे मौजूदा मॉडल से काफी अलग बना सकते हैं.हालांकि, इंजन और 4X4 जैसी इसकी खास खूबियों को बरकरार रखने की उम्मीद है.

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