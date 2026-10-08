CNG अवतार में आएगी XUV 3XO, जानें डिटेल्स

हमारे देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों के चलते सीएनजी गाड़ियों की बिक्री में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. कंपनियां भी नए-नए सीएनजी मॉडल लॉन्च कर रही हैं. जबकि अब खबर आ रही है कि महिंद्रा अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी को एक नए रूप में पेश करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी धांसू एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ को सीएनजी अवतार में लाने वाली है.

बता दें कि महिंद्रा की यह गाड़ी अपनी शानदार बिल्ड क्वालिटी और आधुनिक फीचर्स के लिए जानी जाती है. ऐसे में सीएनजी का विकल्प मिलने पर इसकी बिक्री में और भी ज्यादा तेजी आने की पूरी उम्मीद है. त्योहारों के इस सीजन में कंपनी का यह कदम ग्राहकों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं माना जा रहा है. क्योंकि इससे लोगों को बजट में एक मजबूत और सुरक्षित एसयूवी खरीदने का मौका मिल जाएगा. गाड़ी का यह नया अवतार सीधे तौर पर टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा जैसी सीएनजी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगा. चलिए जानतें हैं यह गाड़ी कबतक मार्केट में लॉन्च हो सकती है.

कब है लॉन्च की तारीख?

बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इस सीएनजी एसयूवी को आने वाले 15 अक्टूबर को दुनिया के सामने पेश करने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक टीज़र जारी किया है जिससे इस बात का संकेत मिल गया है कि गाड़ी जल्द ही सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी.

जबकि इस गाड़ी के आने से महिंद्रा पोर्टफोलियो में एक नया मील का पत्थर जुड़ जाएगा क्योंकि यह ब्रांड की पहली ऐसी गाड़ी होगी जो फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ बाजार में उतरेगी. जानकारों का मानना है कि इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मौजूदा पेट्रोल वेरिएंट्स के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपये तक ज्यादा हो सकती है.

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कैसा रहेगा इंजन?

जबकि इस नई एसयूवी के इंजन सेटअप की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन सीएनजी किट के साथ दिया जा सकता है. महिंद्रा अपनी गाड़ियों की पावर और परफॉर्मेंस के मामले में कभी समझौता नहीं करती है. इसलिए सीएनजी मोड पर भी यह गाड़ी बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देने का वादा करती है.

कंपनी की यह कोशिश होगी कि सीएनजी में गाड़ी चलाने पर भी इसकी पावर में ज्यादा कमी न आए ताकि लोग हाईवे और शहर दोनों जगहों पर इसका भरपूर आनंद उठा सकें. इसके साथ ही बेहतरीन माइलेज मिलने से ग्राहकों को पेट्रोल के मुकाबले पैसे बचाने का बड़ा मौका भी मिल जाएगा.

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मिलेगा शानदार फीचर्स

वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ अपने बेहतरीन और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है और सीएनजी वेरिएंट में भी इन खूबियों के बने रहने की पूरी उम्मीद है. इस गाड़ी के केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स मिल सकते हैं. कंपनी गाड़ी में बैठने वाले यात्रियों के आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है ताकि लंबे सफर के दौरान किसी भी तरह की थकान महसूस न हो.

सेफ्टी से नहीं होगा कोई छेड़छाड़

आपको बता दें कि सेफ्टी के मामले में महिंद्रा की गाड़ियां हमेशा से ही भरोसेमंद रही हैं और इस गाड़ी को भी क्रैश टेस्ट में शानदार रेटिंग मिल चुकी है. जबकि इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर कई एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और मजबूत बॉडी शेल जैसी खूबियां मिलती हैं जो आपको पूरी सुरक्षा देती है.

वहीं बाजार में आने के बाद इस सीएनजी एसयूवी का मुकाबला सीधे तौर पर टाटा नेक्सन सीएनजी और मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी जैसी लोकप्रिय गाड़ियों से होगा. कम खर्च, बेहतरीन सेफ्टी और महिंद्रा का भरोसा इस गाड़ी को बाजार का एक बेहद मजबूत और आकर्षक विकल्प बनाने का पूरा दम रखता है.

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