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हिंदी न्यूज़ऑटोCarपुरानी Elevate छोड़ें या नई खरीदें, Facelift में क्या है खास?

पुरानी Elevate छोड़ें या नई खरीदें, Facelift में क्या है खास?

Honda Elevate Facelift में नया डिजाइन और कई नए फीचर्स मिले हैं, लेकिन इंजन और गियरबॉक्स पुराने मॉडल वाले ही हैं. जानिए नया मॉडल कितना बेहतर है

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 08 Oct 2026 10:46 PM (IST)
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Honda ने Elevate का facelift भारत में लॉन्च कर दिया है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुराने मॉडल के मुकाबले नई Elevate में कितना बदलाव हुआ है. यह पूरी तरह नई जनरेशन नहीं है, बल्कि मौजूदा SUV का facelift है. हालांकि, कंपनी ने इसके डिजाइन और फीचर्स में कई बदलाव किए हैं. फ्रंट में पहले वाली Chrome Grille की जगह Black Mesh Pattern वाली Grille और नई Tri-LED Light Bar दी गई है. 

Honda का Logo अब Bonnet पर Black Finish के साथ रखा गया है. Headlamps और Alloy Wheels का डिजाइन पहले जैसा ही है. पीछे Connected LED Light Bar नया बदलाव है. इसके अलावा SUV को एक नया Exterior Colour भी मिलता है. यानी पहली नजर में नई Elevate पुराने मॉडल से अलग जरूर दिखती है.

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Interior में भी हुए कई बड़े बदलाव

नई Elevate के Cabin को भी पहले से ज्यादा Premium बनाने की कोशिश की गई है. इसमें नया Upholstery और Soft-Touch Materials दिए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव फीचर्स की लिस्ट में देखने को मिलता है. नई SUV में 360-Degree Camera, Electric Parking Brake और Dual Powered Front Seats जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. Steering Wheel Design और Semi-Digital Instrument Cluster में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. Rear Seat Space भी पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन अब पीछे Ventilated Seats का फीचर दिया गया है. इससे खासकर गर्म मौसम में Rear Passengers को ज्यादा आराम मिलने की उम्मीद है. इस तरह Honda ने नई Elevate में मौजूदा Space को बरकरार रखते हुए Comfort और Convenience Features बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया है.

Engine और Gearbox में कोई बदलाव नहीं

मैकेनिकल तौर पर नई Elevate में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले वाला 1.5-Litre Naturally Aspirated Petrol Engine ही मिलता है और Gearbox Options भी पहले जैसे हैं. Honda ने हालांकि SUV के NVH यानी Noise, Vibration और Harshness Levels को बेहतर करने का दावा किया है. शुरुआती ड्राइव के दौरान भी यह सुधार महसूस हुआ है, लेकिन इसका विस्तृत Review ही बताएगा कि पुराने मॉडल के मुकाबले वास्तविक अंतर कितना है. इसका मतलब यह है कि अगर आप नई Elevate से बेहतर Performance या नया Powertrain चाहते हैं, तो यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा. Facelift का मुख्य फोकस Styling, Features और Cabin Experience पर है.

कीमत में कितना हुआ बदलाव?

कीमत की बात करें तो पुरानी Elevate की शुरुआती कीमत करीब ₹11.80 लाख थी और नई SUV की शुरुआती कीमत भी लगभग इसी स्तर पर रखी गई है. हालांकि, नए Fully Loaded Top Variant की कीमत करीब ₹18.40 लाख तक जाती है, यानी ज्यादा फीचर्स के साथ Top-End मॉडल पहले से महंगा हो गया है. ऐसे में नई Elevate उन खरीदारों के लिए ज्यादा आकर्षक है जो 360 Camera, Powered Seats, Rear Ventilated Seats और नया Exterior Design चाहते हैं. वहीं, पुराने मॉडल के मालिकों के लिए Upgrade का फैसला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि Engine, Gearbox और मूल Space में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. कुल मिलाकर, यह Facelift फीचर्स और डिजाइन के मामले में मजबूत Upgrade है, लेकिन Mechanical Upgrade नहीं है.

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Published at : 08 Oct 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Auto News ELEVATE Honda Elevate Facelift
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