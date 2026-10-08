ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो828 km Range और 612 HP, BMW की नई iX4 ने मचाया तहलका

828 km Range और 612 HP, BMW की नई iX4 ने मचाया तहलका

BMW iX4 इलेक्ट्रिक SUV-कूपे से पर्दा उठ गया है. इसमें 828 km तक की WLTP रेंज और 612 HP वाला M60 वेरिएंट मिलेगा

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

BMW ने अपनी नई iX4 इलेक्ट्रिक SUV-कूपे से पर्दा उठा दिया है. यह कंपनी की Neue Klasse इलेक्ट्रिक कारों की नई कड़ी है और इसमें लंबी रेंज के साथ दमदार परफॉर्मेंस का दावा किया गया है. BMW iX4 को ग्लोबल मार्केट में मार्च 2027 से लॉन्च किया जाएगा. शुरुआत में iX4 40 xDrive और iX4 50 xDrive वेरिएंट आएंगे, जबकि सबसे पावरफुल M60 xDrive इसके बाद लाइनअप में शामिल होगा. 

सबसे ज्यादा चर्चा iX4 50 xDrive की 828 km तक की WLTP रेंज और M60 xDrive की 612 HP पावर को लेकर है. हालांकि, ये कंपनी के बताए आंकड़े हैं और वास्तविक ड्राइविंग रेंज मौसम, ड्राइविंग स्टाइल और दूसरे हालात पर निर्भर करेगी. भारत में इसकी लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Suzuki की नई इलेक्ट्रिक कार, 310KM रेंज के साथ लॉन्च
Suzuki की नई इलेक्ट्रिक कार, 310KM रेंज के साथ लॉन्च
ऑटो
Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल
Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल
ऑटो
नई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?
नई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?
ऑटो
Flipkart-Amazon Sale में 2-Wheelers सस्ते या सिर्फ दिखावा? जानें सच
Flipkart-Amazon Sale में 2-Wheelers सस्ते या सिर्फ दिखावा? जानें सच

यह भी पढ़ें: दशहरा पर कम बजट में घर लाएं नई Bike, देखें पूरी लिस्ट

Coupe-SUV डिजाइन में आई नई BMW iX4

नई iX4 को स्पोर्टी Coupe-SUV डिजाइन दिया गया है. इसमें लंबा व्हीलबेस, छोटे ओवरहैंग और स्लोपिंग रूफलाइन मिलती है. आगे BMW की नई Kidney Grille और हेडलाइट्स को एक नए डिजाइन में जोड़ा गया है. पीछे स्लिम LED टेललाइट्स और स्पोर्टी स्पॉइलर दिया गया है. कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ स्टैंडर्ड मिलता है. अंदर Neue Klasse डिजाइन के साथ BMW Panoramic iDrive दिया गया है, जिसमें Panoramic Vision, 3D Head-Up Display और 17.9-इंच सेंट्रल डिस्प्ले शामिल हैं.

828 km Range और 469 HP वाला वेरिएंट

BMW iX4 50 xDrive में दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जो मिलकर 469 HP और 645 Nm का टॉर्क देती हैं. इसमें 108.7 kWh की usable battery है और BMW के मुताबिक इसकी WLTP रेंज 828 km तक है. यह SUV 0 से 100 km/h की रफ्तार 4.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 210 km/h है. इसमें 800V टेक्नोलॉजी और 400 kW तक DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. BMW का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग में 387 km तक की रेंज जोड़ी जा सकती है, हालांकि इसके लिए उपयुक्त हाई-पावर चार्जर जरूरी होगा.

612 HP वाली M60 xDrive सबसे खास

लाइनअप का सबसे पावरफुल मॉडल iX4 M60 xDrive होगा. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 612 HP और 875 Nm का टॉर्क देती हैं. यह 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 3.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 240 km/h है. इसकी अधिकतम WLTP रेंज 777 km तक बताई गई है. M60 में Adaptive M Suspension, Sport Steering और इलेक्ट्रॉनिक M Locking Differential जैसे फीचर्स मिलेंगे. BMW ने अभी भारत के लिए कीमत, वेरिएंट या लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे ग्लोबल मॉडल के तौर पर ही देखना सही होगा.

यह भी पढ़ें: नई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
BMW IX4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Suzuki की नई इलेक्ट्रिक कार, 310KM रेंज के साथ लॉन्च
Suzuki की नई इलेक्ट्रिक कार, 310KM रेंज के साथ लॉन्च
ऑटो
Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल
Thar से Scorpio तक, Mahindra की SUVs ने मचाया धमाल
ऑटो
नई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?
नई Pulsar RS200 की Display ने खींचा ध्यान, क्या है इसमें खास?
ऑटो
Flipkart-Amazon Sale में 2-Wheelers सस्ते या सिर्फ दिखावा? जानें सच
Flipkart-Amazon Sale में 2-Wheelers सस्ते या सिर्फ दिखावा? जानें सच
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
महाराष्ट्र
राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर संजय राउत ने पूछा, 'सरकार किसके फेवर में...'
राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर संजय राउत ने पूछा, 'सरकार किसके फेवर में...'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
क्रिकेट
रांची में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखें भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11
रांची में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? देखें भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 की संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
इंडिया
BJP का राहुल पर निशाना, भंडारी ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?
BJP का राहुल पर निशाना, भंडारी ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?
इंडिया
नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'
नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'
शिक्षा
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget