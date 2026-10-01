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फैमिली स्कूटर कैसे बदल रहे EV मार्केट की चाल, क्यों है इसमें फायदा?

फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर बदल रहे EV बाजार की चाल. TVS, Bajaj, Ather और Vida ने 8 महीने में ही पिछले पूरे साल से ज्यादा बिक्री की. जानिए इसकी वजह और सब्सिडी का फायदा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रिक स्कूटर को अक्सर महंगा और सिर्फ शौक की चीज माना जाता था. लेकिन अब तस्वीर बदल गई है. रोज के सफर के लिए खरीदे जा रहे फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर अब देश के EV बाजार की चाल बदल रहे हैं. दफ्तर जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या बाजार से सामान लाना हो, आम परिवार अब इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपनी जरूरत के हिसाब से चुन रहे हैं.

कंपनियां भी इसी जरूरत को ध्यान में रखकर नए मॉडल और आसान खरीद के विकल्प ला रही हैं. आइए जानते हैं कि बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सी कंपनी आगे है, परिवारों को ये स्कूटर क्यों पसंद आ रहे हैं और सरकार की सब्सिडी से कितनी मदद मिल रही है.

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बिक्री 10 लाख के पार पहुंची

AUTOCAR India की रिपोर्ट के मुताबिक TVS, Bajaj, Ather और Hero की Vida ने जनवरी से अगस्त 2026 के बीच 10 लाख से ज्यादा (10,38,973) इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक बेचीं. यह पिछले साल की इसी अवधि से 84 प्रतिशत ज्यादा है. इन चारों कंपनियों ने 2025 में पूरे साल में 9,22,824 वाहन बेचे थे. यानी इस साल सिर्फ 8 महीने में ही वे पिछले पूरे साल से आगे निकल गईं. पूरे बाजार में अब तक करीब 13.6 लाख वाहन बिक चुके हैं. उम्मीद है कि इस साल पहली बार बिक्री 20 लाख तक पहुंच सकती है.

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कौन सी कंपनी है सबसे आगे

TVS 3,56,579 यूनिट (26 प्रतिशत) के साथ पहले नंबर पर है. Bajaj Chetak 3,05,226 यूनिट (22 प्रतिशत) के साथ दूसरे और Ather 2,29,099 यूनिट (17 प्रतिशत) के साथ तीसरे नंबर पर है. सबसे तेज बढ़त Vida की रही, जिसकी बिक्री 151 प्रतिशत बढ़कर 1,48,069 यूनिट हो गई. वहीं कभी नंबर वन रही Ola Electric की पकड़ कमजोर हुई है.

परिवारों को क्यों पसंद आ रहे ये स्कूटर

Ather की Rizta कंपनी की बिक्री का सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है. Vida के VX2 मॉडलों को बैटरी किराये पर लेने के विकल्प से फायदा मिला है. इसमें बैटरी अलग से किराये पर ली जाती है, इसलिए स्कूटर की शुरुआती कीमत कम हो जाती है. Ather ने अगस्त के आखिर में नया Konarc 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है. TVS और Bajaj के पास पहले से डीलर और सर्विस सेंटर का बड़ा नेटवर्क है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है. पेट्रोल पर निर्भरता घटने से रोज का खर्च भी कम होता है.

सब्सिडी से मिल रहा सहारा, पर चुनौती भी है

सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है. अब एक वाहन पर ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये की मदद मिलेगी, जबकि पहले यह रकम 10,000 रुपये तक थी. यह फायदा सिर्फ उन्हीं वाहनों पर है जिनकी एक्स-फैक्टरी कीमत 1.5 लाख रुपये तक है. सरकार ने इस योजना का बजट भी बढ़ाकर 2,767 करोड़ रुपये कर दिया है. लेकिन फंड सीमित है, इसलिए पैसा खत्म होने पर सब्सिडी जल्दी बंद हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Oct 2026 04:43 PM (IST)
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