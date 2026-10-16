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हिंदी न्यूज़ऑटो₹4.26 लाख में आई Royal Enfield Classic 650 Hypershift, क्या है खास?

₹4.26 लाख में आई Royal Enfield Classic 650 Hypershift, क्या है खास?

Royal Enfield Classic 650 Hypershift की कीमत 4.26 लाख रुपये है. जानें इसके खास रंग, इंजन और लिमिटेड एडिशन की जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 03:51 PM (IST)
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Royal Enfield ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के मौके पर Classic 650 का खास Hypershift Edition लॉन्च कर दिया है. इस लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 4,25,589 रुपये रखी गई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा पेंट फिनिश है, जो रोशनी और देखने के एंगल के हिसाब से लाल, हरे और सुनहरे रंगों में बदलता नजर आता है. 

कंपनी ने इसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए पेश किया है, जो रेट्रो डिजाइन के साथ एक एक्सक्लूसिव बाइक चाहते हैं. भारत में इस एडिशन की सिर्फ 125 यूनिट उपलब्ध होंगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर 2026 को शुरू हुए हैं और बिक्री 28 अक्टूबर से होगी. बाइक की डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने की योजना है.

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रंग बदलने वाला Hypershift पेंट है सबसे खास

Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition का सबसे बड़ा आकर्षण इसका खास पेंट फिनिश है. बाइक पर पड़ने वाली रोशनी और देखने के एंगल के अनुसार इसका रंग लाल, हरे और सुनहरे शेड्स में बदलता दिखाई देता है. इस फिनिश के लिए ब्रास बेस का इस्तेमाल किया गया है, जो कंपनी की शुरुआती मोटरसाइकिलों से प्रेरित है. इसके अलावा, बाइक के फ्यूल टैंक पर हाथ से बनाई गई पिनस्ट्राइप्स और 125वीं वर्षगांठ से जुड़ी खास डिटेलिंग मिलती है. साइड पैनल पर विशेष बैजिंग और 125 साल का क्रेस्ट दिया गया है. बाइक का पारंपरिक टियरड्रॉप आकार वाला फ्यूल टैंक, गोल हेडलैंप और क्लासिक बॉडी डिजाइन पहले जैसा ही है. यानी इसका मुख्य बदलाव लुक और फिनिश में किया गया है.

इंजन और फीचर्स में नहीं हुआ बड़ा बदलाव

इस स्पेशल एडिशन में वही 647.95cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो स्टैंडर्ड Classic 650 में मिलता है. यह इंजन 7,250 rpm पर 46.39 bhp की पावर और 5,650 rpm पर 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच मिलता है. बाइक में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही रहने की उम्मीद है. इसमें क्लासिक डिजाइन के साथ LED हेडलैंप, LED टेललैंप, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और वायर-स्पोक व्हील जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस एडिशन की खासियत ज्यादा पावर या नई तकनीक नहीं, बल्कि इसका अलग रंग, प्रीमियम फिनिश और सीमित उपलब्धता है.

सिर्फ 125 यूनिट, कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से ज्यादा

Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition की भारत में कीमत 4,25,589 रुपये एक्स-शोरूम है. यह स्टैंडर्ड Classic 650 के शुरुआती वेरिएंट से करीब 58,000 रुपये महंगी है. कंपनी ने भारत सहित अपने प्रमुख बाजारों में इस एडिशन की उपलब्धता 125 यूनिट तक सीमित रखी है. इच्छुक ग्राहक Royal Enfield की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर 2026 तक खुले रहेंगे, जबकि बिक्री उसी दिन शुरू होने वाली है. डिलीवरी नवंबर से शुरू होने की योजना है. सीमित संख्या और खास पेंट फिनिश के कारण यह बाइक कलेक्टर्स और Royal Enfield के शौकीनों को आकर्षित कर सकती है. हालांकि, इसे खरीदने का फैसला करने से पहले उपलब्धता, अंतिम कीमत और डिलीवरी की जानकारी कंपनी से जरूर जांचनी चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:51 PM (IST)
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