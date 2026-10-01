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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Elevate Facelift, लॉन्च से पहले जानें क्या-क्या बदलेगा?

Honda Elevate Facelift, लॉन्च से पहले जानें क्या-क्या बदलेगा?

नई होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट 6 तारीख को लॉन्च होने जा रही है. जानिए नई फ्रंट ग्रिल, एलईडी लाइट बार, संभावित पैनोरमिक सनरूफ और फीचर्स में होने वाले बड़े बदलावों की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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भारत में जापान की कार कंपनियों का डिमांड काफी ज्यादा है. जिसके चलते मार्केट में होंडा की गाड़ियों की डिमांड भी खूब देखने को मिलती है. देश में बढ़ते डिमांड को देखते हुए होंडा कंपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी एलिवेट को नए अवतार में पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है. कंपनी आगामी 6 तारीख को होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है.

बता दें कि, भारतीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नई एसयूवी गाड़ियों की एंट्री को देखते हुए यह अपडेट होंडा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. वहीं, कंपनी द्वारा जारी टीजर इमेज से साफ पता चलता है कि नई एलिवेट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़े और आकर्षक बदलाव देखने को मिलेंगे. जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक बनाएंगे. तो चलिए जानते हैं लॉन्च से पहले इस नई कार में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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फ्रंट लुक में देखने को मिल सकता है बदलाव

बता दें कि, नई होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. टीजर के अनुसार, इसमें एक नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल मिलेगी जिसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एलईडी लाइट बार दी गई है.

जो दोनों हेडलाइट्स को आपस में जोड़ती है. लेकिन मेन हेडलाइट्स का शेप मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है. जबकि कार के फ्रंट बंपर और लोअर ग्रिल में कुछ नया देखने को मिलेगा. जिससे इसका रोड प्रेजेंस पहले से ज्यादा दमदार नजर आएगा.

Honda Elevate Facelift, लॉन्च से पहले जानें क्या-क्या बदलेगा?

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मिलेगा हाई-टेक केबिन फीचर्स

जबकि अब बात करें कार के इंटीरियर की तो नई एलिवेट के डैशबोर्ड लेआउट में मामूली बदलाव और नए कलर थीम मिल सकते हैं. फीचर्स के मामले में इसमें नई होंडा सिटी से कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ली जाएंगी. जिसमें अपडेटेड कनेक्टेड कार फीचर्स शामिल हैं.

वहीं, सबसे बड़ा सवाल पैनोरमिक सनरूफ को लेकर है था और फिलहाल 4-मीटर से लंबी कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगिरी में केवल एलिवेट ही ऐसी कार थी जिसमें पैनोरमिक सनरूफ नहीं मिलता था. ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए उम्मीद है कि होंडा इस फेसलिफ्ट वर्जन में पैनोरमिक सनरूफ दे सकती है.

Honda Elevate Facelift, लॉन्च से पहले जानें क्या-क्या बदलेगा?

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नहीं मिलेगा हाइब्रिड मॉडल

जानकारी दें दे कि, नई एलिवेट फेसलिफ्ट के मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन ही मिलता रहेगा.

जबकि गियरबॉक्स के लिए 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक का विकल्प बरकरार रहेगा. हालांकि, मार्केट में चर्चा थी कि एलिवेट का हाइब्रिड मॉडल आ सकता है. लेकिन कंपनी हाइब्रिड के बजाय अगले साल आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो में अपना ऑल-इलेक्ट्रिक (EV) मॉडल पेश करने की योजना बना रही है.

क्या रह सकती है कीमत?

बता दें कि, नए फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन और केबिन में मिलने वाली नई तकनीक के चलते नई होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वर्तमान में बेहद कड़े कॉम्पिटिशन को देखते हुए होंडा इसे आकर्षक कीमत पर ही बनाए रखने की कोशिश करेगी. गाड़ी से जुड़ी पूरी कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशंस की सटीक जानकारी 6 तारीख को आधिकारिक लॉन्च के दौरान सामने आ जाएगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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