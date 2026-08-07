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हिंदी न्यूज़ऑटोAtiq Ahmed Son Aaban Death: कौन-सी कार चला रहा था अतीक अहमद का बेटा अबान, जानें कीमत और सेफ्टी फीचर्स

Atiq Ahmed Son Aaban Death: कौन-सी कार चला रहा था अतीक अहमद का बेटा अबान, जानें कीमत और सेफ्टी फीचर्स

Atiq Ahmed Youngest Son Aaban Dies: हादसे के बाद जिस कार में अबान सफर कर रहा था, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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Atiq Ahmed Youngest Son Aaban Dies : उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत की खबर सुर्खियों में है. इस हादसे के बाद जिस कार में अबान सफर कर रहा था, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि तेज स्पीड के कारण कार अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे हादसा इतना गंभीर हो गया कि मौके पर ही मौत हो गई.

ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अबान किस कार में सफर कर रहा था और उस कार में कौन-कौन से सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अतीक अहमद का बेटा अबान हादसे के वक्त कौन-सी कार चला रहा था. 

कौन-सी कार चला रहा था अबान?

जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय अबान अहमद हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) एसयूवी में सवार था. पुलिस के अनुसार, कार में कुल पांच लोग मौजूद थे. झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में कानपुर-झांसी हाईवे पर कार अचानक अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उमर, जैद और फारूक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. पुलिस के अनुसार, सभी लोग झांसी जेल में बंद अबान के बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे. 

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Hyundai Creta की कीमत कितनी है?

रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में शामिल वाहन हुंडई क्रेटा एसयूवी थी. भारतीय बाजार में इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये तक जाती है. कार के अलग-अलग मॉडल (जैसे बेस, मिड और टॉप मॉडल) के हिसाब से उसकी कीमत और फीचर्स बदलते हैं. 

Hyundai Creta में मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर्स

हुंडई क्रेटा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई मॉडर्न फीचर्स दिए जाते हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं. इसके अलावा कार में फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस, लेन कीप असिस्ट और ड्राइवर से जुड़ी कई मॉडर्न सुरक्षा तकनीकें भी दी जाती हैं. 

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Published at : 07 Aug 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
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