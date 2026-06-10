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हिंदी न्यूज़ऑटोBH सीरीज के नंबर के लिए कितना देना पड़ता है रोड टैक्स, जानें किस हिसाब से होता है कैलकुलेट?

BH सीरीज के नंबर के लिए कितना देना पड़ता है रोड टैक्स, जानें किस हिसाब से होता है कैलकुलेट?

BH Series Road Tax: BH Series नंबर प्लेट लेने वालों को रोड टैक्स एक अलग तरीके से देना होता है. जानिए BH Series में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कौन पात्र है और इसके क्या फायदे हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 10 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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BH Series Road Tax: अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी या काम के कारण स्थान बदलते रहते हैं, तो BH Series नंबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. BH यानी Bharat Series नंबर प्लेट को केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया था जिन्हें अलग-अलग राज्यों में वाहन ट्रांसफर कराने की परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

इस नंबर प्लेट के साथ वाहन मालिक को हर राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि BH Series नंबर लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें रोड टैक्स कैसे लिया जाता है और इसकी गणना किस आधार पर की जाती है. कई लोगों को लगता है कि BH Series में टैक्स कम लगता है, जबकि असल में इसका तरीका सामान्य नंबर प्लेट से अलग होता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं इसका पूरा गणित.

BH Series में ऐसे तय होता है रोड टैक्स

सामान्य वाहन पंजीकरण में कई राज्यों में रोड टैक्स एक बार में 15 साल के लिए लिया जाता है. लेकिन BH Series में टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जाता है. आमतौर पर वाहन की कीमत के आधार पर रोड टैक्स की दर तय की जाती है. कम कीमत वाली गाड़ियों पर कम प्रतिशत और महंगी गाड़ियों पर अधिक प्रतिशत टैक्स लागू हो सकता है. डीजल वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ा जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों को कुछ छूट मिल सकती है. 

BH Series में रोड टैक्स को दो साल के लिए जमा किया जाता है और बाद में इसे दोबारा रिनिव्ह कराया जाता है. यही वजह है कि वाहन मालिक को शुरुआत में एकमुश्त बड़ी रकम देने की जरूरत नहीं पड़ती. यह व्यवस्था उन लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक मानी जाती है जो नौकरी के कारण बार-बार राज्य बदलते रहते हैं.

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किन लोगों को मिलता है BH Series का फायदा?

BH Series नंबर प्लेट सभी वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध नहीं है. इसका लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा सेवाओं और कुछ पात्र निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है. इसके लिए कंपनी के कई राज्यों में कार्यालय होना जरूरी माना जाता है. BH Series का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता. 

इससे समय और कागजी काम दोनों की बचत होती है. इसके अलावा रोड टैक्स को एक-एक करके तरीके से जमा करने की सुविधा भी मिलती है. हालांकि वाहन खरीदने से पहले संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है. अगर आप लगातार अलग-अलग राज्यों में रहते हैं तो BH Series नंबर आपके लिए एक सुविधाजनक और व्यावहारिक विकल्प साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Vehicle Registration BH Series Number Plate BH Series Road Tax Road Tax Calculation
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