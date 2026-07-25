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बारिश के बाद स्टार्ट नहीं हो रही कार, सबसे पहले चेक करें ये चीज

Car Tips: बारिश के बाद कार स्टार्ट नहीं हो रही? जानें सबसे पहले किन चीजों की जांच करनी चाहिए और कब मैकेनिक की मदद लेना जरूरी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 25 Jul 2026 09:33 AM (IST)
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क्या आपने कभी भी गौर किया है कि बारिश के मौसम में कई बार कार स्टार्ट होने में दिक्कत आने लगती है. और लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या हुआ है. इसकी वजह पानी, नमी या किसी पार्ट में खराबी हो सकती है. हालांकि, हर बार मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं होती. कुछ जरूरी चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हैं. इससे आपको भी ग्यान हो जाएगा गाड़ी का और समय रहते समस्या का पता चल जाए, तो बड़ी परेशानी और खर्च दोनों से बचा जा सकता है.

सबसे पहले बैटरी चेक करें

अगर आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले बैटरी की जांच करें. बारिश के दौरान बैटरी के टर्मिनल पर नमी या जंग आ सकती है. अगर टर्मिनल ढीले हैं या उन पर गंदगी जमी है, तो कार स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है.

यह भी पढ़े: Fronx vs Venue, माइलेज के मामले में कौन है आगे? खरीदने से पहले जानें किस कार से होगी ज्यादा बचत

स्पार्क प्लग की जांच करें

बारिश का पानी या ज्यादा नमी स्पार्क प्लग को भी प्रभावित कर सकती है. अगर स्पार्क प्लग गीला हो गया है, तो इंजन स्टार्ट होने में परेशानी हो सकती है. जरूरत हो तो उसे साफ और सूखा करके दोबारा लगाएं.

एयर फिल्टर देखें

अगर एयर फिल्टर में पानी चला गया है, तो इंजन तक सही मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाएगी. इससे भी कार स्टार्ट नहीं हो सकती. ऐसे में एयर फिल्टर को चेक करें और जरूरत पड़ने पर बदल दें.

फ्यूज और वायरिंग पर ध्यान दें

कई बार बारिश की वजह से किसी वायर या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नमी आ जाती है. अगर कोई वायर ढीली है या फ्यूज खराब हो गया है, तो कार स्टार्ट नहीं होगी. ऐसे में वायरिंग को ध्यान से देखें.

इंजन में पानी तो नहीं गया?

अगर कार पानी से भरी सड़क पर चली है, तो इंजन में पानी जाने का खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में बार-बार कार स्टार्ट करने की कोशिश न करें. इससे इंजन को बड़ा नुकसान हो सकता है. बेहतर होगा कि किसी मैकेनिक की मदद लें.

इन बातों का रखें ध्यान

बारिश के मौसम में कार को जहां तक हो सके सूखी जगह पर पार्क करें. समय-समय पर बैटरी, वायरिंग और एयर फिल्टर की जांच कराते रहें. अगर कार लंबे समय तक पानी में खड़ी रही है या आपको किसी बड़ी खराबी का शक है, तो खुद ज्यादा छेड़छाड़ करने की बजाय मैकेनिक से जांच कराना बेहतर रहेगा. इससे आपकी कार सुरक्षित रहेगी और भविष्य में बड़े खर्च से भी बचा जा सकेगा.

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Published at : 25 Jul 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Car Car Care Car Tips Mechanic
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