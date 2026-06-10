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हिंदी न्यूज़ऑटोअब स्कूटर पूछने पर बताएगा कि कब घर पहुंचेंगे आप? आवाज से कंट्रोल होंगे Ather Scooters

अब स्कूटर पूछने पर बताएगा कि कब घर पहुंचेंगे आप? आवाज से कंट्रोल होंगे Ather Scooters

Ather Energy: अब राइडर बिना स्क्रीन को छुए केवल वॉयस कमांड देकर मोड बदल सकता है. इससे ट्रैफिक या लंबी यात्रा के दौरान सुविधा बढ़ेगी और ध्यान सड़क पर बना रहेगा.

By : क़मरजहां | Updated at : 10 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में लगातार नई तकनीकें देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में Ather Energy ने अपने स्कूटर्स के लिए एक नया वॉयस कमांड फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से अब राइडर्स स्कूटर को छुए बिना केवल बोलकर कई जरूरी काम कर सकेंगे. कंपनी ने इसे Voice on Ather नाम दिया है, जो स्कूटर को और ज्यादा स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

इस नए फीचर के जरिए राइडर अब नेविगेशन शुरू करने, म्यूजिक कंट्रोल करने, कॉल मैनेज करने और यहां तक कि राइडिंग मोड बदलने जैसे कई काम सिर्फ आवाज के जरिए कर सकेंगे. इससे चलते समय स्क्रीन पर बार-बार टैप करने की जरूरत कम होगी और राइडिंग ज्यादा सेफ बन सकेगी. 

कैसे काम करेगा नया वॉयस कमांड सिस्टम?

एथर का यह सिस्टम सामान्य वॉयस असिस्टेंट की तरह तय कमांड पर निर्भर नहीं है. इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी राइडर सामान्य बातचीत की भाषा में भी निर्देश दे सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई कहे मुझे नजदीकी मॉल ले चलो या घर का रास्ता दिखाओ तो सिस्टम उसे समझकर नेविगेशन शुरू कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह फीचर स्कूटर और राइडर के बीच बातचीत को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाएगा. इससे तकनीक का इस्तेमाल करना उन लोगों के लिए भी आसान होगा जो जटिल कमांड याद नहीं रखना चाहते. 

आवाज से राइडिंग मोड भी बदल सकेंगे

Ather स्कूटर्स में अलग-अलग राइडिंग मोड मिलते हैं, जैसे Eco, Ride और Warp मोड. अब राइडर बिना स्क्रीन को छुए केवल वॉयस कमांड देकर मोड बदल सकता है. इससे ट्रैफिक या लंबी यात्रा के दौरान सुविधा बढ़ेगी और ध्यान सड़क पर बना रहेगा. नया फीचर खासतौर पर नेविगेशन को ज्यादा आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है.

अब लोकेशन टाइप करने की जरूरत नहीं होगी. राइडर सिर्फ बोलकर किसी जगह का नाम बता सकता है और स्कूटर तुरंत मार्ग दिखाना शुरू कर देगा. इसके अलावा रास्ता बदलने या नजदीकी स्थान खोजने जैसे काम भी वॉयस कमांड से किए जा सकेंगे.

नई तकनीक का उठा सकेंगे लाभ

राइडिंग के दौरान फोन निकालना अक्सर अनसेफ माना जाता है. इसी समस्या को देखते हुए Ather ने कॉल और म्यूजिक कंट्रोल को भी वॉयस सिस्टम से जोड़ दिया है. राइडर गाने बदल सकता है, म्यूजिक प्ले या पॉज कर सकता है और कॉल से जुड़े कुछ काम भी आवाज के जरिए कर सकता है.

अच्छी बात यह है कि यह फीचर सिर्फ नए मॉडल तक सीमित नहीं रहेगा. कंपनी इसे अपने सभी Gen-3 और उससे नए स्कूटर्स में सॉफ्टवेयर अपडेट (OTA Update) के जरिए उपलब्ध करा रही है.यानी जिन ग्राहकों के पास पहले से Ather स्कूटर है, वे भी इस नई तकनीक का लाभ उठा सकेंगे.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 10 Jun 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Auto News Ather Energy Ather Scooters Two-wheeler Voice Command Feature
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