INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 1000 KM से ज्यादा, जल्द लॉन्च होने जा रही ये बेहतरीन कार, जानें खासियत

फुल टैंक में चलेगी 1000 KM से ज्यादा, जल्द लॉन्च होने जा रही ये बेहतरीन कार, जानें खासियत

MG Hybrid SUV: सेफ्टी के लिहाज से भी यह SUV काफी मजबूत हो सकती है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक ऐसी कारों की तलाश कर रहे हैं, जो बेहतर माइलेज के साथ लंबी दूरी तय कर सकें. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए JSW MG Motor India जल्द ही अपनी नई हाइब्रिड SUV भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह नई SUV दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत एक बार फुल टैंक और चार्ज पर करीब 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज होगी.

कितनी होगी गाड़ी की रेंज?

यह नई SUV MG HS Hybrid+ पर बेस्ड हो सकती है. इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे बेहतर माइलेज के साथ दमदार परफॉर्मेंस भी मिलेगी. हाइब्रिड सिस्टम की वजह से शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों पर इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा काम करेगी, जबकि लंबी दूरी और हाईवे पर पेट्रोल इंजन ज्यादा ताकत देगा. यही वजह है कि इस SUV की कुल रेंज 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है.

डिजाइन की बात करें तो नई MG Hybrid SUV का लुक काफी प्रीमियम और मॉडर्न होने की उम्मीद है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स, आकर्षक अलॉय व्हील और स्पोर्टी बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है. वहीं केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी की सेफ्टी

सेफ्टी के लिहाज से भी यह SUV काफी मजबूत हो सकती है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं. इससे शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइविंग ज्यादा सेफ और आरामदायक हो सकती है.

कंपनी इस SUV को दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. हालांकि अभी तक इसकी लॉन्च डेट और कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि इसकी कीमत प्रीमियम मिडसाइज SUV सेगमेंट के हिसाब से तय की जाएगी, जहां इसका मुकाबला Toyota Hyryder Hybrid, Maruti Grand Vitara Hybrid और आने वाली दूसरी हाइब्रिड गाड़ियों से होगा.

यह भी पढ़ें:-

चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 14 Jul 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Auto News MG Motor India MG Hybrid SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM से ज्यादा, जल्द लॉन्च होने जा रही ये बेहतरीन कार, जानें खासियत
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM से ज्यादा, जल्द लॉन्च होने जा रही ये बेहतरीन कार, जानें खासियत
ऑटो
Dashcam लगवाने से क्या मिलेगा कानूनी फायदा? Accident के बाद जानिए कितना काम आती है रिकॉर्डिंग
Dashcam लगवाने से क्या मिलेगा कानूनी फायदा? Accident के बाद जानिए कितना काम आती है रिकॉर्डिंग
ऑटो
'मैं माफी मांगता हूं...'E20 से माइलेज कमी के दावे के बाद सौरव जोशी ने क्यों लिया यू-टर्न?
'मैं माफी मांगता हूं...'E20 से माइलेज कमी के दावे के बाद सौरव जोशी ने क्यों लिया यू-टर्न?
ऑटो
Classic 350 या Bullet 350, रॉयल एनफील्ड की कौन-सी बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज?
Classic 350 या Bullet 350, रॉयल एनफील्ड की कौन-सी बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज?
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम पर गोली मारने का आरोप, घायल बोला- जमीन छीन रहे हैं
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: मध्यस्थता के खिलाफ एकमत क्यों हिंदू-मुस्लिम? संभल, वाराणसी और मथुरा विवाद समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
मध्यस्थता के खिलाफ एकमत हिंदू-मुस्लिम! संभल, वाराणसी और मथुरा समझौता ठुकराने के क्या नतीजे?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
एग्रीकल्चर
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget