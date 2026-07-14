फुल टैंक में चलेगी 1000 KM से ज्यादा, जल्द लॉन्च होने जा रही ये बेहतरीन कार, जानें खासियत

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक ऐसी कारों की तलाश कर रहे हैं, जो बेहतर माइलेज के साथ लंबी दूरी तय कर सकें. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए JSW MG Motor India जल्द ही अपनी नई हाइब्रिड SUV भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह नई SUV दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत एक बार फुल टैंक और चार्ज पर करीब 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज होगी.

कितनी होगी गाड़ी की रेंज?

यह नई SUV MG HS Hybrid+ पर बेस्ड हो सकती है. इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे बेहतर माइलेज के साथ दमदार परफॉर्मेंस भी मिलेगी. हाइब्रिड सिस्टम की वजह से शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों पर इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा काम करेगी, जबकि लंबी दूरी और हाईवे पर पेट्रोल इंजन ज्यादा ताकत देगा. यही वजह है कि इस SUV की कुल रेंज 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है.

डिजाइन की बात करें तो नई MG Hybrid SUV का लुक काफी प्रीमियम और मॉडर्न होने की उम्मीद है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स, आकर्षक अलॉय व्हील और स्पोर्टी बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है. वहीं केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी की सेफ्टी

सेफ्टी के लिहाज से भी यह SUV काफी मजबूत हो सकती है. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं. इससे शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइविंग ज्यादा सेफ और आरामदायक हो सकती है.

कंपनी इस SUV को दिवाली के आसपास भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. हालांकि अभी तक इसकी लॉन्च डेट और कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि इसकी कीमत प्रीमियम मिडसाइज SUV सेगमेंट के हिसाब से तय की जाएगी, जहां इसका मुकाबला Toyota Hyryder Hybrid, Maruti Grand Vitara Hybrid और आने वाली दूसरी हाइब्रिड गाड़ियों से होगा.

यह भी पढ़ें:-

चलती सड़क पर दो टुकड़ों में बंट गई OLA की स्कूटी...वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान