अचानक क्यों हो जाता है कार का Steering Lock? वजह जानकर बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग आदत

Car Steering Lock Reasons: जब भी आप कार ड्राइव करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सामने सड़क और अपनी स्टीयरिंग पर होती है. गाड़ी चलाते समय अगर हमसे थोड़ा भी स्टीयरिंग इधर-उधर होगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है. लेकिन एक बार आप जरा सोचिए चलती गाड़ी में आपका अचानक स्टीयरिंग लॉक हो जाए तो क्या होगा?

आपको बता दें कि, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि केवल खड़ी गाड़ी ही लॉक हो सकती है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. क्योंकि, कई बार ऐसा देखा गया है कि चलती गाड़ी में स्टीयरिंग लॉक हो जाती है. इस लिए आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि चलती गाड़ी में स्टीयरिंग कैसे लॉक हो जाता है.

यह है स्टीयरिंग लॉक होने सबसे बड़ी वजह

आपको बता दें कि, आजकल की लगभग सभी गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होना आम बात है. पॉवर स्टीयरिंग से आपकी ड्राइविंग बेहद आसान हो जाती है. हालांकि, पॉवर स्टीयरिंग को भी चलाने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है. अगर आप लंबे समय तक गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते हैं और स्टीयरिंग ऑयल लीक हो जाता है या बहुत कम हो जाता है.

तो स्टीयरिंग अचानक बेहद भारी हो जाता है. कई बार चलते-चलते पावर स्टीयरिंग पंप फेल हो जाता है. जिससे चालक को लगता है कि स्टीयरिंग पूरी तरह लॉक हो गया है. इसलिए समय-समय पर हुड खोलकर स्टीयरिंग ऑयल का लेवल जरूर चेक करते रहें.

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गलत ड्राइविंग स्टाइल भी है बड़ा कारण

बता दें कि, अगर आप अपनी गाड़ी बेहद ही खतरनाक तरीके से चलाते हैं तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपकी स्टीयरिंग को लॉक करने में. क्योंकि, मोड़ पर बहुत तेजी कार के हैंडल मोड़ने से कार के ट्रांसमिशन और पावर स्टीयरिंग पंप पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. कभी-कभी इस अचानक दबाव के कारण स्टीयरिंग लिंकेज बीच में ही अटक जाता है. जबकि इसके अलावा स्टीयरिंग को आखिरी छोर तक घुमाकर जबरन दबाए रखने से भी इसके इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं और स्टीयरिंग अचानक जाम हो सकता है.

चाबी की खराबी से भी फंस सकता है लॉक

आपको पता ही होगा गाड़ी को चोरी से बचाने वाला सिस्टम स्टीयरिंग लॉक ही होता है. जो चाबी निकालने पर एक्टिव हो जाता है. लेकिन कई बार पुरानी गाड़ियों में इग्निशन की-सिलेंडर घिस जाता है या उसमें धूल-मिट्टी जमा हो जाती है.

ऐसे में अगर आप गाड़ी चलाते समय गलती से चाबी पर भारी की-रिंग लटकाते हैं तो झटके लगने पर इग्निशन लॉक अंदर से हिल सकता है. यह कार के इंजन को बंद कर सकता है या चलते-चलते मैकेनिकल लॉक को ट्रिगर कर सकता है. इसलिए कार की चाबी में भारी भरकम खिलौने या बहुत सारे की-चेन लटकाने से बचें.

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