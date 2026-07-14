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हिंदी न्यूज़ऑटोअचानक क्यों हो जाता है कार का Steering Lock? वजह जानकर बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग आदत

अचानक क्यों हो जाता है कार का Steering Lock? वजह जानकर बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग आदत

Car Steering Lock Reasons: अचानक चलती गाड़ी में क्यों लॉक हो जाता है कार का स्टीयरिंग व्हील. जानिए इसके पीछे की मैकेनिकल वजहें और अपनी उन ड्राइविंग आदतों के बारे में जिन्हें बदलना बेहद जरूरी है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 04:12 PM (IST)
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Car Steering Lock Reasons: जब भी आप कार ड्राइव करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सामने सड़क और अपनी स्टीयरिंग पर होती है. गाड़ी चलाते समय अगर हमसे थोड़ा भी स्टीयरिंग इधर-उधर होगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है. लेकिन एक बार आप जरा सोचिए चलती गाड़ी में आपका अचानक स्टीयरिंग लॉक हो जाए तो क्या होगा?

आपको बता दें कि, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि केवल खड़ी गाड़ी ही लॉक हो सकती है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. क्योंकि, कई बार ऐसा देखा गया है कि चलती गाड़ी में स्टीयरिंग लॉक हो जाती है. इस लिए आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि चलती गाड़ी में स्टीयरिंग कैसे लॉक हो जाता है.

यह है स्टीयरिंग लॉक होने सबसे बड़ी वजह

आपको बता दें कि, आजकल की लगभग सभी गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होना आम बात है. पॉवर स्टीयरिंग से आपकी ड्राइविंग बेहद आसान हो जाती है. हालांकि, पॉवर स्टीयरिंग को भी चलाने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है. अगर आप लंबे समय तक गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते हैं और स्टीयरिंग ऑयल लीक हो जाता है या बहुत कम हो जाता है. 

तो स्टीयरिंग अचानक बेहद भारी हो जाता है. कई बार चलते-चलते पावर स्टीयरिंग पंप फेल हो जाता है. जिससे चालक को लगता है कि स्टीयरिंग पूरी तरह लॉक हो गया है. इसलिए समय-समय पर हुड खोलकर स्टीयरिंग ऑयल का लेवल जरूर चेक करते रहें.

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गलत ड्राइविंग स्टाइल भी है बड़ा कारण

बता दें कि, अगर आप अपनी गाड़ी बेहद ही खतरनाक तरीके से चलाते हैं तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपकी स्टीयरिंग को लॉक करने में. क्योंकि, मोड़ पर बहुत तेजी कार के हैंडल मोड़ने से कार के ट्रांसमिशन और पावर स्टीयरिंग पंप पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. कभी-कभी इस अचानक दबाव के कारण स्टीयरिंग लिंकेज बीच में ही अटक जाता है. जबकि इसके अलावा स्टीयरिंग को आखिरी छोर तक घुमाकर जबरन दबाए रखने से भी इसके इंटरनल पार्ट्स खराब हो सकते हैं और स्टीयरिंग अचानक जाम हो सकता है.

चाबी की खराबी से भी फंस सकता है लॉक

आपको पता ही होगा गाड़ी को चोरी से बचाने वाला सिस्टम स्टीयरिंग लॉक ही होता है. जो चाबी निकालने पर एक्टिव हो जाता है. लेकिन कई बार पुरानी गाड़ियों में इग्निशन की-सिलेंडर घिस जाता है या उसमें धूल-मिट्टी जमा हो जाती है. 

ऐसे में अगर आप गाड़ी चलाते समय गलती से चाबी पर भारी की-रिंग लटकाते हैं तो झटके लगने पर इग्निशन लॉक अंदर से हिल सकता है. यह कार के इंजन को बंद कर सकता है या चलते-चलते मैकेनिकल लॉक को ट्रिगर कर सकता है. इसलिए कार की चाबी में भारी भरकम खिलौने या बहुत सारे की-चेन लटकाने से बचें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Car Steering Lock Reasons Power Steering Failure Causes Steering Wheel Locked While Driving Sharp Turn Damage Car
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