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हिंदी न्यूज़ऑटोपुरानी बाइक बेचनी है? Splendor से लेकर Activa तक, ये मॉडल्स दिलाएंगे अच्छी रीसेल वैल्यू

पुरानी बाइक बेचनी है? Splendor से लेकर Activa तक, ये मॉडल्स दिलाएंगे अच्छी रीसेल वैल्यू

Resale Value of Two Wheelers: भारत में कुछ ऐसी बाइक्स और स्कूटर्स मौजूद हैं, जिनकी डिमांड सेकेंड-हैंड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, इसलिए उनकी कीमत भी जल्दी कम नहीं होती.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 19 Mar 2026 01:38 PM (IST)
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आज के समय में बाइक या स्कूटर खरीदते वक्त लोग सिर्फ कीमत और माइलेज ही नहीं देखते बल्कि यह भी देखते हैं कि आने वाले समय में बाइक बेचने पर कितनी अच्छी कीमत मिलेगी? इसे ही रीसेल वैल्यू कहा जाता है. भारत में कुछ ऐसी बाइक्स और स्कूटर्स मौजूद हैं, जिनकी डिमांड सेकेंड-हैंड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, इसलिए उनकी कीमत भी जल्दी कम नहीं होती. यहां हम आपको कुछ टू-व्हीलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी है. 

Hero Splendor

लिस्ट में पहला नाम Hero Splendor बाइक का है जो रीसेल वैल्यू के मामले में सबसे आगे रहती है. यह बाइक लंबे समय से भरोसेमंद मानी जाती है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है इसलिए लोग पुरानी होने पर भी इसे खरीदना पसंद करते हैं. इसी वजह से 2 से 3 साल बाद भी इसकी कीमत अच्छी मिल जाती है. 

Honda Activa

इसके अलावा दूसरा टू-व्हीलर Honda Activa है, जो रीसेल के मामले में काफी मजबूत है. यह स्कूटर लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है और इसकी वैल्यू के कारण सेकेंड-हैंड मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. यही वजह है कि पुरानी होने के बाद भी इसकी वैल्यू ज्यादा गिरती नहीं है. 

Honda Shine

तीसरी बाइक लिस्ट में Honda Shine है जो माइलेज और स्मूद परफॉर्मेंस के चलते  काफी पसंद की जाती है. इस बाइक की खास बात यह है कि इसे शहर और लंबी दूरी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए पुरानी होने के बाद भी इसे खरीदने वाले आसानी से मिल जाते हैं. 

Bajaj Platina

इसके अलावा अगला नाम Bajaj Platina का है. यह बाइक खासतौर पर माइलेज के लिए जानी जाती है और डेली अप-डाउन के लिए काफी पॉपुलर है. कम खर्च और आसान मेंटेनेंस की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी बनी रहती है. 

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Published at : 19 Mar 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Hero Splendor Best Resale Value Two Wheelers Resale Value
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