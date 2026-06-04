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कार खरीदने के लिए कौन-सा कलर बेस्ट, जानें रंग चुनने से पहले कौन-से पैरामीटर्स पर ध्यान देना बेहद जरूरी?

Best Car Color: नई कार खरीदते समय सिर्फ पसंदीदा रंग चुनना पर्याप्त नहीं है. रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस, मौसम और सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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Best Car Color: नई कार खरीदते समय ज्यादातर लोग मॉडल, फीचर्स और बजट पर काफी समय खर्च करते हैं, लेकिन कार का रंग चुनते समय अक्सर केवल पसंद को प्राथमिकता दे देते हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कार का रंग सिर्फ दिखावे का मामला नहीं होता, बल्कि इसका असर मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू और रोजमर्रा के उपयोग पर भी पड़ सकता है. कई बार ग्राहक आकर्षक दिखने वाले रंग का चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी देखभाल और सफाई को लेकर परेशान होते हैं. 

वहीं कुछ रंग ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी बाजार में अच्छी मांग बनाए रखते हैं. यही कारण है कि कार खरीदने से पहले रंग का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. अगर आप भी नई कार लेने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

सिर्फ स्टाइल नहीं, मेंटेनेंस और उपयोग भी देखें

कार का रंग चुनते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप वाहन का उपयोग किस तरह करने वाले हैं. सफेद और सिल्वर जैसे रंग गाड़ी पर धूल और हल्की खरोंच कम दिखाई पड़ती है, इसलिए इनकी देखभाल आसान मानी जाती है. दूसरी तरफ ब्लैक और डार्क रंग की कारें देखने में प्रीमियम लगती हैं, लेकिन इनमें धूल, पानी के निशान और छोटे स्क्रैच जल्दी नजर आते हैं. 

अगर आपकी कार ज्यादातर खुले में पार्क होती है, तो हल्के रंग ज्यादा अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं. गर्मियों में भी हल्के रंग सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं. ऐसे में सिर्फ आकर्षक लुक के आधार पर फैसला लेने के बजाय रोजमर्रा के उपयोग और रखरखाव को भी ध्यान में रखना चाहिए.

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रीसेल वैल्यू और सुरक्षा का भी रखें ध्यान

कार का रंग भविष्य में मिलने वाली रीसेल वैल्यू को भी प्रभावित कर सकता है. भारतीय बाजार में सफेद, सिल्वर और ग्रे रंग की कारों की मांग लगातार बनी रहती है, इसलिए इन्हें बेचने में काफी आसानी होती है. दूसरी तरफ कुछ यूनिक या कम लोकप्रिय रंग हर ग्राहक को पसंद नहीं आते, जिससे रीसेल प्रक्रिया लंबी हो सकती है. इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से भी रंग महत्वपूर्ण माना जाता है. 

हल्के रंग की कारें दिन और रात दोनों समय सड़क पर अधिक आसानी से दिखाई देती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार विजिबिलिटी बेहतर होने से दुर्घटना का जोखिम भी कम हो सकता है. इसलिए नई कार खरीदते समय केवल पसंदीदा रंग पर नहीं, बल्कि मेंटेनेंस, मौसम, सुरक्षा और रीसेल वैल्यू जैसे सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर विचार करना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jun 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Car Buying Tips Car Color Best Car Color White Car Black Car
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