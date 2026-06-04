Best Car Color: नई कार खरीदते समय ज्यादातर लोग मॉडल, फीचर्स और बजट पर काफी समय खर्च करते हैं, लेकिन कार का रंग चुनते समय अक्सर केवल पसंद को प्राथमिकता दे देते हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कार का रंग सिर्फ दिखावे का मामला नहीं होता, बल्कि इसका असर मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू और रोजमर्रा के उपयोग पर भी पड़ सकता है. कई बार ग्राहक आकर्षक दिखने वाले रंग का चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी देखभाल और सफाई को लेकर परेशान होते हैं.

वहीं कुछ रंग ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी बाजार में अच्छी मांग बनाए रखते हैं. यही कारण है कि कार खरीदने से पहले रंग का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. अगर आप भी नई कार लेने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

सिर्फ स्टाइल नहीं, मेंटेनेंस और उपयोग भी देखें

कार का रंग चुनते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप वाहन का उपयोग किस तरह करने वाले हैं. सफेद और सिल्वर जैसे रंग गाड़ी पर धूल और हल्की खरोंच कम दिखाई पड़ती है, इसलिए इनकी देखभाल आसान मानी जाती है. दूसरी तरफ ब्लैक और डार्क रंग की कारें देखने में प्रीमियम लगती हैं, लेकिन इनमें धूल, पानी के निशान और छोटे स्क्रैच जल्दी नजर आते हैं.

अगर आपकी कार ज्यादातर खुले में पार्क होती है, तो हल्के रंग ज्यादा अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं. गर्मियों में भी हल्के रंग सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं. ऐसे में सिर्फ आकर्षक लुक के आधार पर फैसला लेने के बजाय रोजमर्रा के उपयोग और रखरखाव को भी ध्यान में रखना चाहिए.

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रीसेल वैल्यू और सुरक्षा का भी रखें ध्यान

कार का रंग भविष्य में मिलने वाली रीसेल वैल्यू को भी प्रभावित कर सकता है. भारतीय बाजार में सफेद, सिल्वर और ग्रे रंग की कारों की मांग लगातार बनी रहती है, इसलिए इन्हें बेचने में काफी आसानी होती है. दूसरी तरफ कुछ यूनिक या कम लोकप्रिय रंग हर ग्राहक को पसंद नहीं आते, जिससे रीसेल प्रक्रिया लंबी हो सकती है. इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से भी रंग महत्वपूर्ण माना जाता है.

हल्के रंग की कारें दिन और रात दोनों समय सड़क पर अधिक आसानी से दिखाई देती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार विजिबिलिटी बेहतर होने से दुर्घटना का जोखिम भी कम हो सकता है. इसलिए नई कार खरीदते समय केवल पसंदीदा रंग पर नहीं, बल्कि मेंटेनेंस, मौसम, सुरक्षा और रीसेल वैल्यू जैसे सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर विचार करना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है.

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