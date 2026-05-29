कार का Door Lock जाम हो जाए तो क्या करें? मुसीबत में काम आएंगे ये जरूरी टिप्स

Car Door Lock: कार चलाते समय लोग अक्सर इंजन, ब्रेक और माइलेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार छोटी सी तकनीकी खराबी बड़ी मुसीबत बन सकती है. उन्हीं में से एक है कार का Door Lock जाम हो जाना. गर्मी, एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक खराबी या लॉक सिस्टम फेल होने की वजह से कई बार कार के दरवाजे अचानक काम करना बंद कर देते हैं. ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए.

खासकर अगर कार अंदर से लॉक हो जाए तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है. बता दें कि, ऐसी इमरजेंसी में शांत रहना सबसे जरूरी होता है. अगर सही तरीका पता हो तो बिना घबराहट के सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है. यही वजह है कि अब हर ड्राइवर को कार के इमरजेंसी एग्जिट और सेफ्टी ट्रिक्स की जानकारी रखना जरूरी माना जा रहा है.

डोर लॉक जाम हो जाए तो सबसे पहले करें ये काम

अगर कार का डोर लॉक अचानक काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले घबरना नहीं करना चाहिए. कई बार इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम फ्रीज हो जाता है, ऐसे में कार को बंद करके दोबारा अनलॉक करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर सेंट्रल लॉक काम नहीं कर रहा तो मैन्युअल लॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है. कई कारों में अंदर की तरफ Emergency Unlock Lever भी दिया जाता है.

इसके अलावा दूसरी साइड का दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कई बार सिर्फ एक डोर लॉक जाम होता है. अगर कार पानी में फंस जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत विंडो ग्लास तोड़कर बाहर निकलना आखिरी विकल्प माना जाता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार में हमेशा Emergency Hammer या Window Breaker Tool रखना चाहिए.

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गर्मी और खराब मेंटेनेंस भी बन सकती है वजह

कई बार ज्यादा गर्मी की वजह से भी कार के Door Lock सिस्टम पर असर पड़ सकता है. लगातार धूप में खड़ी कारों में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और लॉक मैकेनिज्म गर्म होकर फंस सकते हैं. इसके अलावा पुराने लॉक सिस्टम, धूल और खराब मेंटेनेंस भी डोर लॉक होने का कारण बन सकते हैं. इसलिए समय-समय पर डोर और लॉक सिस्टम की सर्विसिंग करवाना जरूरी माना जाता है.

एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि कार के पॉवर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर लॉक खुलने या बंद होने में देरी महसूस हो रही हो तो तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए. थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी किसी बड़ी इमरजेंसी में आपकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है.

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